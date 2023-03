Graneruds rival sperra opp auga av trenarens plan: – Han er utan tvil gal

Austerrikske Thomas Thurnbichler (33) har ført Polens hopplandslag tilbake i toppsjiktet.

Hendene er fylt med svart blekk, og øyreflippane har store, utvida piercing-hol.

SKIL SEG UT: Thomas Thurnbichler. Foto: Andreas Hagen / NRK

Noregs landslagstrenar Alexander Stöckl kallar han den kule fyren på trenartribunen, og påpeikar at han kunne vore sonen til dei fleste andre på den tribunen.

Kanskje hugsar du dobbelthoppet frå Bischofshofen i 2006? Det var det Polens nye trenar som stod bak, som 12-åring.

Og no har Thurnbichler innført nye, ukonvensjonelle metodar inn i trenaryrket.

– Eg tenkte at det ville ta livet av meg om eg gjorde det, men vi fekk det til. Det viste at grensa er lenger vekke enn vi trudde, fortel Dawid Kubacki til NRK.

Den polske hopparen er klar på ein ting:

– Han er utan tvil litt gal, når han gir oss øvingar som dette, seier Kubacki.

No fortel trenaren om øvingane han presenterte, og kvifor han gjorde det.

Sjå hoppet til Polens landslagstrenar i Bischofshofen i 2006. Det gjorde han som prøvehoppar.

Bryte mønsteret

Då Thurnbichler blei tilsett som Polens nye trenar tilbake i mai i 2022, ville han nemleg at utøvarane skulle rekne ut mattestykke og synge songar høgt medan dei sette utfor i hoppbakken.

– Dei var usikre på om dette i det heile teke var mogleg, og blei litt sjokkert, men dei handterte det heilt perfekt, seier Thurnbichler til NRK.

FORNØGD: Thurnbichler likte å sjå korleis utøvarane løyste oppgåvene. Foto: Frode Søreide / NRK

Det føregjekk slik:

Utøvarane fekk eit mattestykke i ovanrennet, som dei måtte rekne ut og gi svaret på før dei sette ut frå hoppkanten.

I underrennet fekk dei eit nytt mattestykke, og svaret måtte utøvarane skrike ut i svevefasen før landing.

– Eg ville bryte litt av rørslemønsteret som utøvarane har utvikla dei siste åra, og gjere dei opne for nye impulsar. Det var også for å sjå kor mykje mengde dei kan handtere under hoppinga, og samstundes få tilbake den leikne sida av skihopping, fortel han vidare.

Thurnbichler påpeiker at Kubacki var ordentleg flink til øvinga.

– Han klarte å skrike ut løysninga før landing i ein 70-metersbakke, så han fekk ikkje så lang tid på å løyse den, seier trenaren og ler.

I tillegg har han fått Polens hopplag til å drive med «freestyle-hopping», som går ut på å endre V-forma i lufta og posisjonen på hovudet, som for eksempel å sjå frå venstre, til høgre.

– Det kulaste var då Kamil Stoch, som er skikkeleg Liverpool-fan, song «you will never walk alone» rimeleg høgt. Eg trur dei høyrde det i Liverpool, også, seier han.

STOR FAN: Kamil Stoch er ein ivrig Liverpool-fan. Her frå ski-VM i Planica. Foto: Matthias Schrader / AP

Gitt resultat

Sjølv om øvingane høyrest ut som berre leik og moro, har det openbert gitt resultat.

– Tankane dine skiftar frå sjølve oppgåva til noko anna, og då såg eg verkeleg gode og naturlege hopp, forklarar Thurnbichler.

Dawid Kubacki har vore Polens mest suverene hoppar denne sesongen, og er Halvor Graneruds største utfordrar om samanlagdsigeren i verdscupen.

– Frå kvar rare øving eller oppgåve han har gitt oss, kunne vi lære noko av det, og det er veldig bra. Hovudmålet med dette, er at ein kan endre på mykje, men du må framleis gjere jobben din sjølv om det skjer mykje rundt deg, seier Kubacki.

Attpåtil vann polske Piotr Zyla normalbakke-konkurransen i VM i år, og forsvarte dermed gullet frå Oberstdorf i 2021.

Let seg inspirere

Noregs landslagstrenar Alexander Stöckl har også gjort øvinga med landslagsutøvarar, men det er mange år sidan.

BLID: Alexander Stöckl, her utanfor hotellet i Kranjska Gora. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det var ganske morosamt, faktisk. Vi kunne kanskje prøvd det igjen, seier han.

– Kva får ein ut av det?

– Utøvarane må fokusere på to ting samtidig, og då merkar ein at ein lar ting gå meir på automatikk. Det som skjer viss ein er for fokusert på tekniske oppgåver og detaljar, er at ein då øydelegg flyten i teknikken, seier Stöckl.

Fredag startar Raw Air med kvalifisering i Holmenkollen. Kvalifiseringa for menn startar 17.00 og kan følgjast på NRK1 og i NRK TV frå 16.45, medan kvalifiseringa for kvinner startar 20.00 og blir sende på NRK2 og i NRK TV frå 19.55.