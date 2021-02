Da Halvor Granerud skulle sette utfor i andre omgang hadde flere hoppere før han imponert med lange svev under gunstige forhold. Juryen hadde dermed satt ned farten kraftig. Likevel valgte Alexander Stöckl å gå ytterligere ned på farten.

– Skal han ned enda mer? Å herlighet, sa NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen da det ble klart at treneren gikk ned på farten til avsats åtte.

Men nordmannen presterte så bra man kunne håpe, og landet på 140,5 meter, noe som holdt til ledelse og seier til slutt.

– Granerud, han klarer det igjen og han vinner for tiende gang denne sesongen og tiende gang i karrieren. Og da kan Anders Jacobsen hjemme på Hønefoss konstatere at han har fått konkurranse på andreplass på lista over norske seiere, sa kommentator Christian Nilssen etter seieren var sikret.

Remen Evensen hyllet Stöckl for avgjørelsen han tok da han satte ned farten.

– For et taktisk spill det ble på slutten der også med en Stöckl som gikk ned på farta, som var helt perfekt i dag, sa han fra kommentatorbua.

– Genistreken som sikrer seier

Etter rennet fortsetter rosen rettet mot Norges østerrikske trener.

SIKKERHET: Stöckl forteller at Granerud hopper så langt at han må tenke på sikkerheten hans. Foto: Jan Woitas / AP

– Jeg sitter og følger med vind, og avsats ni er en lav hastighet i den bakken. Det har jeg aldri vært borti, men han går ned og har troa på utøverne. Jeg hadde hjerte i halsen. Det er meget tøft gjort, sier han.

– Det viser seg å være genistreken som sikrer seier, legger han til.

Når en utøver går ned på farten får han ekstrapoeng, så lenge han hopper over bakkestørrelsen, som i Klingenthal er 133 meter. Dermed kunne Granerud hoppe kortere enn konkurrentene og lettere sette nedslag, men få flere poeng.

Treneren selv mener det var nødvendig å gå ned på farten.

– Det var helt fantastisk. Igjen leverer Halvor et veldig fint hopp. Vi valgte å gå ned en bom med tanke på sikkerhet egentlig, for det så ut til at det kom litt mer luft, sier Stöckl til NRK.

Sikkerhet og ikke taktikk

Han avviser ikke at det var et taktisk spill, men påpeker at han tenkte på sikkerheten til Granerud. For Granerud hopper nemlig så langt at det må tas hensyn til.

– Jeg vet at når Halvor treffer ordentlig så kan det gå veldig langt. Også tenkte jeg med tanke på nedslag så er det enklere å sette et nedslag på 140, enn 145 og 146 som vi så spesielt på Kubacki som har en høy flykurve. Så jeg tenkte dette var lurt at vi gikk ned en bom til.

I første omgang var Halvor Granerud ikke heldig med forholdene. Der hopperne før han – blant annet ledende Markus Eisenbichler – fikk god oppdrift med nedsatt fart, fikk den norske verdenscuplederen nesten ingen vind. Til tross for det dro han seg langt i bakken, og landet på imponerende 136 meter.

– Granerud har jo nesten ikke oppdrift, det skal jo nesten ikke gå an så langt som det her under rådende forhold, sa Remen Evensen etter nordmannen sitt første hopp.

FORTSETTER Å IMPONERE: Halvor Granerud. Foto: Jan Woitas / AP

Med det la han seg på 2.-plass, 0,9 poeng bak den tyske lederen. Dette var også treneren Alexander Stöckl meget imponert over.

– Det var nesten helt stille, men han leverer igjen et veldig bra hopp. Det er vi selvfølgelig veldig fornøyde med, sa Alexander Stöckl til NRK i pausen.

– Man blir nervøs når man ser pilene blir kortere og kortere og nesten forsvinner, men så er han jo veldig bra slag, la landslagstreneren til.

Mange lange svev

I andre omgang klinket polske Dawid Kubacki – som lå på 11.-plass etter første omgang – til. Han landet på 146 meter, noe som er én meter bak bakkerekorden. Han satte med det press på de resterende hopperne.

TENKER SIKKERHET: Hoppguttas trener, Alexander Stöckl, sier han gikk ned på farten for å forsikre seg om at det ikke gikk for langt for Granerud. Foto: Geir Olsen / NTB

Da gikk også juryen ned på farten. Det gjorde de igjen da Yukiya Sato hoppet 144,5 meter og tok ledelsen, og igjen da Bor Pavlovic landet på 146 meter like etter og passerte japaneren igjen.

Sloveneren ledet fortsatt da Granerud skulle hoppe som nest siste hopper, og Stöckl gikk ned på farten igjen. Han hoppet 140,5 meter, og tok ledelsen med 0,7 poeng før Eisenbichler skulle sette utfor. Tyskeren satte opp farten, og hoppet 141,5 meter, noe som akkurat ikke holdt til å tukte nordmannen.

Dermed vant Granerud foran Pavlovic og Eisenbichler.