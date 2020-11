Granerud sikret seieren med et kanonhopp i finaleomgangen, og vant med utklassingssifre.

Den norske hopperen var nummer fire før finaleomgangen, men hadde kort vei opp til pallen. Opp til lederen, Markus Eisenbichler, derimot var det et stykke.

Men et hopp på 142 meter og et nedslag som dommerne ikke kunne trekke mye for, gjorde at Granerud utklasset resten av hoppeliten.

SEIER: Halvor Egner Granerud vant søndagens hopprenn i Ruka. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / NTB

Dermed vant han med nesten ti poeng til Eisenbichler og sikret sin første verdenscupseier noensinne.

– Jeg har ikke ord. Det er noe jeg har kjempet utrolig hardt for i så lang tid, sa en rørt Egner Granerud etter seieren.