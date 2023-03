Du leser nå NRKs nye intervjuspalte «På hjemmebane». Her møter vi kjente idrettsprofiler og stiller dem en rekke spørsmål om stort og smått.

I dag: Skihopper Halvor Egner Granerud (26).

Aktuell med: Ski-VM i Planica, hopper storbakkerenn fredag 17.30.

Vi starter med fem faste spørsmål:

– Utenom idretten, hva er det du bruker mest tid på?

– Jeg tror kanskje det er golf.

– Når brukte du sist 1000 kroner eller mer på en middag?

– Tror det var i sommer. Da spanderte jeg middag på meg selv, samboeren, mine foreldre og hennes foreldre. Det ble mer enn 1000 kroner. Tror det ble 3000-4000 kroner, da var vi på Frati i Trondheim. Jeg synes god mat er spennende.

– Hva er det dummeste kjøpet du har gjort det siste året?

– Jeg synes jo det er digg å kjøpe meg en flaske kullsyrevann etter sikkerhetskontrollen på flyplassen. Det er jo på mange måter ganske dumt når jeg reiser nesten hver uke, og betaler rundt 45 kroner for det nesten hver tur. Jeg tror faktisk det er det dummeste.

– Hva er det som kan gjøre deg skikkelig forbanna?

– Jeg reagerer på det som er åpenbart idiotisk. Som senest i Lake Placid i verdenscupen. Da ødela Anze Lanisek glidelåsen på dressen sin rett før han skulle på kontroll. Men siden han lå som nummer tre i verdenscupen sammenlagt hadde han ikke tid til å få sendt opp en annen dress og rekke kvalifiseringen. Det synes jeg var idiotisk og gjorde meg forbannet over hvor urettferdig det var. Regelen er sånn at hvis man har utstyrsproblemer, da må du rekke å hoppe før sistemann på startlista. Hvis jeg hadde ødelagt glidelåsen kunne jeg fått opp en ny dress, for jeg kunne jo hoppe som sistemann uansett. Det synes jeg var ordentlig tullete.

– Hva er din meste kontroversielle mening?

– Jeg vet jo ikke om det er en kontroversiell mening, men jeg synes hunder i skiløypa ødelegger sporet.

Halvor Egner Granerud fikk lite ut av forrige VM. Foto: Florian Schroetter / AP

– Halvor Egner Granerud, nå skal du hoppe i den store bakken, hvordan ser du på det?

– Jeg gleder meg veldig! Jeg tror jeg stiller sterkere der enn i 90-metersbakken (ble nummer 11).

– Hvorfor det?

– En av de tingene jeg er veldig god på, og har vært veldig god på i hele år, er å få med meg mye fart og bruke den til å strekke ut meter.

– Det har vært mye snakk om vinden i VM og at det gir ujevne forhold. Hvordan blir det når dere kommer opp i den store bakken?

– Vi har vært der en del ganger, og jeg har tatt den heisen opp ganske mange ganger, og jeg kan ikke huske å ha sett de anleggene være såpass «kokos» som nå, at vinden varierer såpass mye. Det har vært overraskende. Men sånn det så ut på lørdag, da det blåste mye i 90-bakken, var det ganske rolig i storbakken. Det har vært et værskifte som er lett å se, med all snøen som har falt ned, og de slovenske hopperne har gitt meg detaljerte forklaringer på værfenomenet her som gjør at utsiktene er gode for at det blir bedre i storbakken.

– Så slovenerne har gitt deg litt hjelp, altså?

– De har i hvert fall prøvd å forklare hvorfor i alle dager det plutselig har vært så mye vær og vind her.

– Frykter du at storbakken blir et parodirenn?

– Jeg antar det blir bedre, i en 90-metersbakke skiller det svært lite, og jeg håper det blir mer normalt når vi kommer til storbakken.

Om ti år håper Halvor Egner Granerud at kvinnehopp har tatt nye steg. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Du deltar i et nytt VM. Hva ga VM i 2021 deg?

– Det ga meg svært lite, jeg var dritt lei allerede tre-fire uker før VM begynte. Det var så mye styr, mas og kjas rundt hele greia. Jeg hadde egentlig kun fokus på neste verdenscuprenn, for det var verdenscupen som var viktigst meg den gangen.

– Mas og kjas på hvilken måte?

– Det er jo media, da. Etter verdenscupseieren i Neustadt rett etter hoppuka kom spørsmålene med en gang, «hva tenker du om VM?» og «hvordan skal du bevare formen frem til VM?». Men det brydde meg ikke, jeg prøvde å vinne verdenscupen. Så da jeg først kom til Oberstdorf hadde det vært en ganske tung tur til Rasnov i forkant med tidlig renn og to timer frem i tidssone. Jeg var sykt sliten da jeg først kom til VM.

– Før første konkurransen i normalbakken vant du jo kvaliken, men hva skjedde etter det?

– Nei, hva var det som skjedde etter det? Jeg følte meg jo som «king kong», selvfølgelig, men samtidig så var hoppinga litt marginal, noe som fungerte bra da skuldrene var lave og det ikke var så mye spenning. Men i første omgang i VM ble det akkurat litt for mye, og jeg lå på 16.-plass etter første omgang. Det var jo bånn i bøtta, selvfølgelig. Men jeg gjorde et veldig fint andrehopp og endte til slutt på en fjerdeplass, ett poeng bak bronsen. Woho (ironisk). Da var jeg så skuffa etterpå at jeg løp hjem fra dopingkontrollen, som var ganske mye lenger enn jeg trodde det var. Så det endte jo opp med en 50 minutter løpetur.

– Og så testet du jo positivt for korona dagen etter. Hvordan var tiden i karantene?

– Det synes jeg var helt nydelig! Det synes jeg var kjempefint.

Halvor Egner Granerud kan bli skikkelig forbanna hvis ting blir unødvendig idiotisk. Foto: Geir Olsen / NTB

– Var det dette du likte best med hele VM?

– Ja, i hvert fall når jeg kom meg over i egen leilighet. Det hadde gått så sjukt i ett hele vinteren, livet mitt var snudd helt på hodet, men jeg hadde ikke hatt tid til å kjenne på det eller lande, eller på en måte gjøre noe … Så plutselig var jeg tvunget til å være ett sted i 10-12 dager. Det var kjempefint, det hadde jeg veldig godt av, det var veldig deilig.

– Du mistet jo resten av VM. Tenker du at uansett hva som skjer i VM i Planica, så kan det ikke bli så dårlig som sist?

– Ja, det er jo mye lettere å bli nummer 17 og ikke kvalifisere seg enn å bli nummer fire. En fjerdeplass er jo ikke dårlig, men det hadde vært gøy å fullføre et VM.

– Hva lærte du av forrige VM da?

– Det første er jo hvor mye større medieinteressen er for et VM kontra vanlig verdenscup, som gjør at man må være mer kynisk på hva man sier ja til og bruker tid på. Det å hoppe VM som verdenscupleder er ikke verdens letteste oppgave. Det er masse ting som tar energi og fokus hvis du ikke er klar på det og bevisst på det.

Les også: Tysk hopplegende hudflettar ugle-trofé: – Eg måtte gulpe

– Hvordan bruker du den erfaringen du nå har i VM i Planica?

– Den tiden jeg får for meg selv må jeg bruke så godt det lar seg gjøre på ting som gir energi. Og jeg må finne distraksjoner som kan hjelpe meg med å være påskrudd når jeg må, og så avskrudd som mulig når jeg kan være av. For to år siden eksponerte jeg meg for veldig mye. Litt fordi jeg synes det var gøy at det ble skrevet saker om meg, men også fordi det ble litt kjedelig etter hvert fordi jeg bare vant hele tiden.

– Hva gjør du når du er for deg selv da?

– Jeg må bruke litt tid nå på å finne gode lydbøker som jeg kan dykke inn i. Jeg må finne bøker der jeg bare kan ligge og høre på med øynene lukket og bare slappe av.

– Hva hører du på? Går det mest i krim?

– Ja, det er nok det. Men problemet med krim er at det kan bli i overkant spennende og vanskelig å legge fra seg. Så det må være riktig spenningsnivå sånn at det er mulig å legge seg om kvelden, at man ikke må ligge oppe til klokka tre for å finne ut hvem morderen er.

– Hvis vi skal se litt frem i tid. Hvor tror du hoppsporten er om ti år?

– Jeg føler jo at vi tar steg mot å bli en kulere idrett å følge med på, med flere konkurranser med mer trøkk rundt. Jeg håper at hoppsporten om ti år har to sterke produkter, altså at dameproduktet har blitt mye sterkere enn det er. Og det er jo under kraftig vekst. Og så håper jeg menn og kvinner har flere konkurranser på samme sted og at skiflygingsbakkene er blitt større!

– Hvor store?

– Verdensrekorden pleier jo å flytte seg ganske mye på ti år, men nå har den jo stått ganske stille. Har vel bare flyttet seg sju meter fra Johan Remen Evensens verdensrekord i 2011 til Stefan Kraft sin i 2017. Det er jo egentlig på tide å få flytta litt på den allerede nå, men da må bakkene bli større.

Dette har Granerud holdt på med i isolasjon Du trenger javascript for å se video.

– Bør hoppsporten gjøre som i skiskyting og langrenn med felles konkurransehelger med menn og kvinner?

– Ja, i hvert fall i større grad, for jeg merker hvor mye større interesse det blir når vi har felles helger. Da kommer det for eksempel flere journalister. Og en journalist på plass leverer bedre stoff enn en som sitter hjemme. Jeg har jo mest oversikt over hva som skjer i Norge, og her er vi i hvert fall klare for å få flere felles helger.

– Men føler du at alle drar i samme retning, eller er det sånn at noen holder igjen?

– Det er liten tvil om at det ikke er alle som ser samme verdi av dette. Polen er jo en av nasjonene som bruker mest penger på å dekke hoppsporten, men der er det en lang vei å gå for interessen rundt damene. Men jeg tror det ville endret seg veldig fort hvis de fikk opp en skikkelig god dame. Jeg føler det går saktere enn det burde, men det går i hvert fall fremover, og det gjør at jeg tror vi om ti år står sterkere som helhetlig produkt.

Halvor Egner Granerud liker lagkonkurranser godt. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

– Er det noen andre endringer du mener hoppsporten bør gjøre i fremtiden?

– Punkt én bør være å bruke de skiflygingsbakkene vi har hvert eneste år. Kulm og Oberstdorf kan ikke bytte annethvert år på om de arrangerer renn eller ikke. Og jeg synes det var veldig positivt med verdenscupstart med isspor og plast, som i Wisla, det kan vi bygge videre på for å få en lengre sesong. Og så synes jeg det er bra at hopprenn stort sett starter klokken 16 på ettermiddagen, det er viktig med et fast tidspunkt. I tillegg bør man utvikle «sommer Grand Prix» sånn at det blir mer attraktivt for oss hopperne.

– Det er jo en utfordrende sponsorsituasjon for det norske laget akkurat nå. Er du bekymret for satsingen hvis det ikke kommer inn mer penger?

– Ja! Vi trenger desperat penger for ikke å miste en hel generasjon med ettervekst. Man ser allerede tegn, det var skummelt å se junior-VM i år. Vi trenger mer penger for å investere i de utøverne som ikke er på TV hver helg. Sånn som det er nå er det mange utøvere på få trenere. Da blir også oppfølgingen per utøver naturlig nok litt svakere, det gjør at det kreves mer av utøvere for å komme seg oppover, det vil føre til en svakere ettervekst og færre utøvere som kjemper om å hoppe verdenscup.

Halvor Egner Granerud har store håp for hoppfremtiden. Foto: Hans Pennink / AP

– Men er du redd for at dette kan gå utover landslaget, altså de beste, at det blir mindre på dere allerede neste sesong?

– Ja, det har allerede påvirket oss, med at vi har ganske få personer i støtteapparatet, det blir mye å gjøre for dem som er på tur. Vi gjør så godt vi kan med de ressursene vi har tilgjengelig, men det er allerede sånn at det sportslige kunne vært bedre. Det går mest på at vi stort sett er én person for lite på tur til at det ikke skal bli altfor mye å gjøre for de som er på tur.

– Hvordan merker dere det?

– Man merker det på oppfølgingen det er mulig å gi. Det er ingen som har mer enn 24 timer i døgnet, og da må man hele tiden prioritere hva som er viktigst å få gjort. Og da er det også en del ting som man ikke får tid til å gjøre.

– Som hva da?

– Det varierer fra helg til helg. Kan være så enkle ting som å kjøre gode runder med analyse eller utstyrsdiskusjoner. Som Alex (landslagstrener Alexander Stöckl) for eksempel, han må også bidra inn mot marked og skaffe nye sponsorer, bruke energi på det, samtidig skal han også være reiseleder. Det blir mange hatter som man må ta på seg fordi vi er et lite team fordi vi har for lite penger. Man når en kapasitetsgrense. De gjør en helvetes god jobb, men de må bruke mange forskjellige hatter. Det gjør at spesialiseringen blir dårligere enn den kunne vært.

– Det har vært noen turbulente år, det har vært bråk mellom den tidligere ledelsen i Skiforbundet og deres sportssjef Clas Brede Bråthen. Hvordan opplever du at det samarbeidet er nå?

– Jeg opplever det som mye bedre, og har et veldig godt inntrykk av den nye skipresidenten. Vi har vel fått betydelig flere gratulasjoner og hatt mer kommunikasjon enn med den forrige gjennom alle de årene han var president. Jeg har inntrykk av at de andre synes det også, at det har vært hyggelig med en ny start. Jeg er i hvert fall veldig positiv til fortsettelsen.

– Du kom til VM som den store favoritten. Hva må til nå i den store bakken for at du skal bli fornøyd når du reiser herfra?

– Individuell medalje. Det kjennes sånn ut etter 90-bakken.

Psst: Har du sett vår minidokumentar om Granerud? Den finner du her: