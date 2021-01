Alexander Stöckl har aldri sett en mer stabil hopper som Halvor Egner Granerud så lenge han har vært landslagstrener for Norge. Det sier han før Granerud søndag skal ut i det tredje rennet i hoppuka.

– Han er en annen hopper, rett og slett. Han er i flytsonen, og han er flink til å tilpasse seg. Vi så at dette er en annen bakke, men han klarer å innstille seg ganske raskt. Når forholdene er like for alle, er han best, sier Alexander Stöckl til NRK.

– Jeg har hatt litt uflaks

24-åringen har hatt en strålende sesong med fem verdenscupseirer på rad før hoppuka. I hoppuka har det derimot ikke blitt seier så langt.

Likevel leder han etter to av fire renn. Og det til tross for at vindforholdene ikke har vært i hans favør verken i Oberstdorf (fjerdeplass) eller Garmisch-Partenkirchen (andreplass).

– Jeg leder ikke fordi jeg har kjempeflaks, for jeg har faktisk hatt litt uflaks. Det gir meg mye trygghet, sier nordmannen.

Granerud mener han er best i verden på det grunnleggende i hopp. Derfor blir han heller ikke stresset av presset som følger med å lede den sagnomsuste tyskøsterrikske hoppuka.

– Det er nesten kjedelig. Jeg er lite nervøs før jeg skal hoppe, og jeg blir ikke liggende i senga for å tenke på skihopp. Det er veldig rart og veldig deilig, forteller Granerud.

– Mangler sidestykke

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, er meget imponert over det Granerud leverer. Han mener mandagens kvalik var fantastisk for Graneruds del, og han merker at hoppukelederen har masse selvtillit.

Han støtter Stöckls påstand om at han er den mest stabile hopperen Norge har hatt på mange år.

– Han er utvilsomt det. Ser man historisk på det, så har jeg aldri vært borti en utøver som leverer på dette nivået her, mener Remen Evensen og fortsetter:

– Før i tiden var det kanskje litt andre premisser og ting som gjorde at man kunne være så god. Men å ha en utøver som er så god i et startfelt som har så mange sterke skihoppere som i dag ... Det mangler litt sidestykke i norsk hoppsport-sammenheng.

IMPONERT: Johan Remen Evensen er mektig imponert over det Halvor Egner Granerud har levert så langt denne sesongen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Håper han hadde vært stolt

Granerud er som kjent oldebarn til barnebokforfatter Thorbjørn Egner. Han tror at oldefaren hadde vært stolt om han hadde fått med seg hva han får til.

– Jeg håper han hadde vært stolt, og jeg antar det. Hva mer, vet jeg ikke, men jeg antar han hadde vært stolt og hadde syntes at dette var gøy, sier Granerud.

Med førsteplass i lørdagens kvalik, sikrer Granerud seg 5000 euro, noe som tilsvarer over 52 000 kroner. Han har ikke bestemt seg helt for hvordan han skal bruke pengene, men han har et godt forslag.

– Det er jo et nytt år, så da får jeg fylle BSU-kontoen på nytt, avslutter han.