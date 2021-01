Fem City-spillere smittet

Manchester City-manager Pep Guardiola opplyste fredag at fem spillere i klubben har vært i isolasjon den siste tiden etter positive virusprøver.



Smitteutbruddet i Premier League-klubben har vært kjent en tid, men ikke hvor mange spillere som har vært rammet. City har riktignok tidligere bekreftet at Kyle Walker og Gabriel Jesus er i isolasjon.



På fredagens pressekonferanse lettet Guardiola litt mer på sløret. Spanjolen kunne bekrefte at totalt fem spillere nå er isolert.



Hvem det gjelder, ville han imidlertid ikke ut med.