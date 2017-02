– Jeg er selvfølgelig skuffet, sier Halvor Granerud i en SMS til NRK.

Han er på flyet på vei hjem fra Sør-Korea etter verdenscuprennene i Peyongchang, der 20-åringen i leverte karrierebeste på gårsdagens renn med 16. plass.

– Det må det være positivt for norsk hoppsport at man kan være nummer 16 i verden, men ikke blant de seks beste i Norge samme dag, sier han med et smil.

Fornøyd Hilde

Til slutt stod valget mellom Granerud og veteranen Tom Hilde, der eldstemann trakk det lengste strået.

– Jeg er glad for å få muligheten. Det er deilig å få tillit fra øverste hold, og at de fortsatt har tro på meg, sier en lettet Hilde til NRK.

Hilde har sammen med Johann Andrè Forfang og Anders Fannemel, som begge var blant de seks som ble tatt ut, trent på hjemmebane de siste ukene.

Granerud håper det som er levert der er virkelig er bra.

– Jeg håper at de som har vært hjemme virkelig hopper godt, at de har målt vind og virkelig passet på at man ikke roter seg bort og tror man hopper bedre enn de gjør, sier Granerud.

– Ikke plass til alle

Sportssjef Clas Brede Bråthen forklarer vrakingen av Granerud slik:

– Vi ender opp med å ta ut Hilde fordi prosessen hans hjemme på trening har vært bra.

TIL VM: Tom Hilde har kjempet seg tilbake i varmen og får være med hopplandslaget til ski-VM i Lahti. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi er også veldig godt fornøyd med Halvor sin formutvikling siste tida, men Tom sin har vært litt bedre. Det er selvfølgelig veldig vanskelig å vurdere når de ikke har vært på samme plass, sier Bråthen til NRK.

Det beste Hilde har levert denne sesongen er en 20. plass fra verdenscuprennet i Engelberg. Sportssjefen har forståelse for om Granerud er frustrert over å bli vraket dagen etter karrierebeste i verdenscupen.

– Det er ikke plass til alle. Vi er godt fornøyd med at vi har mer enn seks utøvere som er gode nok for VM. Slik så det ikke ut for noen uker siden, sier sportssjefen.

– Kunne det ikke vært lurt å la en unggutt som Granerud få kjenne på mesterskapserfaringen?

– Det er et argument vi har vurdert, men vi har endt opp med dette laget fordi det er det beste laget vi kan stille med i Lahti, sier Braathen.

To medaljeutfordrere

De seks som ble tatt ut i herretroppen er Daniel-Andrè Tande, Robert Johansson, Andreas Stjernen, Anders Fannemel, Johann Andrè Forfang og Tom Hilde.

For damene ble Maren Lundby, som har vist fantatisk form denne sesongen, tatt ut i lag med Anniken Mork og Silje Opseth.

– Vi har to stykker som kan ses på som klare medaljeutfordrere. Ikke favoritter, men utfordrere, med Maren og Daniel. Så har vi en del wild cards som tidigere har vist seg gode nok, men som ikke har klart det i år, sier Bråthen.

For Hildes del blir det en kamp om å hoppe seg inn blant de fire som får delta i rennene. Han lever godt med rollen som "wild card".

– Medalje kan være innenfor rekkevidde på lagkonkurransen. I tillegg har vi Tande som kan vinne renn. Resten må gi seg selv jokerkortet og håpe på å ha dagen, sier han.