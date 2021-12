Knallsterk start på hoppuka – Granerud og Johansson på pallen

– Det var vått. Jeg er ikke så fornøyd, egentlig. Første hopp er ganske ålreit, men det andre er ganske dårlig, sier Granerud etter dagens andreplass.

Den norske trioen fikk tøff konkurranse fra blant annet Lovro Kos, som leverte et kjempehopp i finaleomgangen.

I tillegg var det Ryoyu Kobayashi og Karl Geiger som kunne stanse norsk jubel.

Førstnevnte leverte et drømmehopp på 141 meter, og det ble nok til seier for den tidligere hoppukevinneren.

– Fantastisk konkurranse

Men Marius Lindvik nektet å gi seg. Han hoppet 137.5 meter, og havnet like bak Kobayashi.

Granerud sørget for nok et godt hopp, og havnet tre poeng bak Kobayashi. Johansson, som hoppet sist, måtte nøye seg med tredjeplass.

INGEN SEIER: Halvor Egner Granerud var skuffet etter andreplass i Oberstdorf. Foto: Matthias Schrader / AP

Det betyr altså at tre av de fire øverste plassene ble kapret av en nordmann. Dermed er det et godt utgangspunkt for resten av hoppuka.

– Det var helt fantastisk. Det var en kjempedag for oss. Vi er veldig, veldig fornøyd, sier hopptrener Alexander Stöckl.

– Jeg må øve litt mer på landingen, sier Lindvik til NRK.

NUMMER FIRE: Marius Lindvik imponerte. Foto: Matthias Schrader / AP

Han mener selv at han blir straffet hardt, i og med at forholdene og landingen er det som hindrer Lindvik i å klatre på lista.

– Det er vanskelig. Gutta leverer, og vi er med fra start. Det kan bli en spennende hoppuke, sier han.

Johansson uten bart

Johansson mener at dagens konkurranse var et betydelig løft for hans del.

– Det føles bra, når jeg ble ganske forbanna på meg i går. I dag tok jeg større sjanser, og det fungerer bedre, sier Johansson på Viaplays sending.

Johansson leverte en knallsterk første omgang, og slo knockout på storebror Kobayashi med 18.5 poeng foran. Dermed var han i ledelsen til finaleomgangen.

– Nå måtte jeg ta litt sjansen, og det føler jeg at jeg gjorde. Jeg hadde bra prøveomgang og fin første omgang. Det var godt, sa Johansson til NRK mellom de to omgangene.

– Kan det ha noe med barten å gjøre?

– Det kan hende. Jeg har ikke vært stolt på bommen med den rufsete barten. Jeg føler meg kanskje mer presentabel nå.

– Det blir ikke noe bart igjen, for han flyr bedre uten, flirer Stöckl etter konkurransen.

Polsk favoritt skuffet

Det ordnet seg for de andre norske også, med unntak av Fredrik Villumstad, som var i duell med Marius Lindvik i første omgang.

Halvor Egner Granerud ble nærmeste konkurrent for Johansson. Han leverte et strålende hopp i første omgang.

– Et kjempehopp av Granerud. Det ser så bra ut helt fra hoppkanten, sa kommentator Christian Nilssen.

Men det skjedde oppsiktsvekkende ting for andre utøvere. Kamil Stoch, som har vært i verdenstoppen i en årrekke, leverte et sjokkerende svakt hopp. Det ble kun 118 meter for polakken.

– Det var hoppuka for Kamil Stoch. Kommer seg ikke videre nå, sa NRKs ekspertkommentator Anders Jakobsen.