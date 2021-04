Granerud fryktar koronaen skadar karrieren

– Eg er litt usikker på om det er korona eller dårleg form. Det har vore ein lang sesong. Då er det umogeleg og behalde trykket på treninga heile tida. Men eg kjenner jo at eg er i dårlegare form enn det eg skulle ønska, seier 24-åringen til NRK.

Vi møter verdscupvinnar Halvor Egner Granerud i Holmenkollen i Oslo. Etter at han kunne hente heim verdscupkula i Planica i palmehelga har han vore i karantene heime i Trondheim.

Akkurat no nyt han nokon feriedagar hjå familien i Asker. Mor og far har han ikkje møtt sidan NM i oktober.

Han har så smått fått teste forma med sin nye hobby orientering.

VERDSCUPEN: Halvor Egner Granerud vann verdscupen i år, men kjenner seg framleis ikkje i toppform etter at han var korona-sjuk. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

– Eg er litt sånn at eg prøver å finne ut av ting i forhold til kroppen, fortel han.

Lege ved Olympiatoppen, Thomas Torgalsen, jobbar med å følgje opp toppidrettsutøvarar som har hatt korona.

– Det vanlegaste problemet etter covid-19 er manglande energi og at man orkar mindre enn tidlegare. Normalen er man kjem tilbake i sin normale form, men det vil ta lengre tid enn med ein vanleg influensa.

Nervøs for at det kan skade karrieren

Det slo ned som ei bombe, då storfavoritten Granerud testa positivt for korona under VM i Oberstdorf i mars. Dette berre to dagar før han skulle kjempe om gull i storbakken.

Dermed måtte han bu resten av meisterskapet isolert på eit lite hotellrom.

No er han redd sjukdommen skal gi seinskadar som kan prege den vidare karrieren.

– Det er jo noko eg er nervøs for. Sånn sett var tidspunktet eg fekk det på gunstig. Eg ville komme i så god form som mogeleg til Planica, meg eg hadde alt vunne verdscupen, så Planica var ikkje så viktig.

Må vere tolmodige

Alle toppidrettsutøvarar som har vore sjuke, det vil sei at dei har vore sengeliggande med feber, får tilbod om oppfølging med lege av Olympiatoppen. Torgalsen, som også samarbeider med andre nasjonar og deira utøvarar, seier dei så langt ikkje har oppdaga seinskadar.

LEGE: Thomas Torgalsen i Olympiatoppen arbeidar med å følgje opp utøvarar som har hatt korona i Noreg. Foto: Olympiatoppen

– Det kan vere enkeltilfelle med alvorlege langtidsverknadar, men den generelle erfaringa er at det ikkje er vanleg. Vi er ikkje veldig bekymra. Eg vil heller sei at vi er ekstra på vakt og føl situasjonen tett.

– Er det grunn for Granerud å vere bekymra?

– Nei, eg meiner ikkje det. Eg meiner generelt det ikkje er bra for korkje idrettsutøvarar eller andre å gå rundt og vere bekymra. Det er all grunn til å vere optimistisk og at han kjem seg tilbake i toppform til neste sesong byrjar.