Granerud frustrert over forholdene etter VM-sølv: – Jeg beklager å måtte ta det opp

– Jeg skulle heller ha vunnet, kjenner jeg. Jeg er skuffet over hvordan jeg leverer, og føler jeg kunne hoppet 5,2 poeng bedre i dag, totalt sett. Da er det ikke så kult å bli nummer to, sier en skuffet Halvor Egner Granerud til NRK.

Tyskland vant med 5,2 poeng.

Nå langer Granerud ut mot forholdene han måtte konkurrere i.

Kritiserer forholdene

Granerud satte nemlig ut av hoppkanten under ganske så dårlige forhold i første omgang.

Han fikk null hjelp fra vinden, og hoppet bare 94 meter i sitt første hopp.

Dermed mistet Norge ledelsen til Tyskland som Lundby hadde skaffet.

– Det er litt spesielt å se Halvor i siste hoppet. Det er ubalanse og mye ski som går. Jeg skjønner at det er krevende forhold for han. Men han blir litt ivrig og går litt for langt fremover. Alle fire hopper veldig bra, men vi hadde nok forventet mer av Granerud, sier NRKs ekspert Anders Jacobsen.

Rett etter hoppet var det derfor en ganske så oppgitt Granerud som møtte NRK.

VANSKELIG: Halvor Egner Granerud ble straffet for tunge forhold. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg kan stille klokka etter vinden her i Oberstdorf. Jeg beklager at jeg tar det opp, altså, sier Granerud og fortsetter:

– Det er kjedelig å hoppe i slike forhold. Det kjentes ut som et godt hopp, men vi får prøve på nytt i andre omgang. Vi får håpe det blir vel litt mer stabilt og litt likere vilkår. Ja, ja, sier han.

– Ekspertene sa det så helt dødt ut. Hvordan føles det?

– Jeg er vant til å ha litt motstand i kropp og ski, men så kommer jeg ut og det er absolutt ingenting. Det er en veldig dårlig følelse, men jeg var litt mentalt innstilt på at det kunne være sånn, med tanke på at vi hopper på det tidspunktet vi gjør. Tendensen er at det blir roligere og roligere, forklarer han.

Tyskland ledet med 4,9 poeng etter første omgang.

Se Graneruds første hopp her.

Startet bra, men glapp

Silje Opseth, Maren Lundby, Robert Johansson og Halvor Egner Granerud var utøverne som skulle forsvare Norges ære i den blandet lagkonkurransen i VM.

Til tross for at dagens tre første utøvere glitret i første omgang, ble Tysklands ledelse økt etter Opseths, Johanssons og Lundbys andre hopp for dagen.

SØLV: Halvor Egner Granerud, Maren Lundby, Robert Johansson og Silje Opseth etter 2. plass i lagkonkurransen i VM. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg tror hele laget er skuffa nå, sier Opseth.

– At vi var så nærme legger en demper på konkurransen. Jeg tror de fleste vet hva de kunne gjort bedre, sier Lundby.

På spørsmål om hvor poengene glapp, svarer Johansson dette:

– Det er vel flere steder. Jeg taper i finalen der, og det er vel litt her og der. Det er ikke mange meter som manglet, totalt sett. Kanskje to meter. Så det er litt surt. Samtidig tar vi sølv, så får vi stikke hjem på hotellet og analysere hva vi kan rette opp, sier Johansson.

Sportssjef Clas Brede Bråthen mener det norske laget bør være fornøyde.

– Det smaker alltid godt med medalje. Det var nære, men enkelt å se hvor vi kunne hentet inn poengene i dag, sier Bråthen.

Han er overrasket over tyskernes prestasjon. Anna Rupprecht la grunnlaget for seieren med sitt hopp på 98 meter.

– Det er to tyske jenter som tar ut to makshopp som vi aldri har sett før i vinter, og gutta er gode. Jeg respekterer at Tyskland er bedre enn oss i dag. Det var overraskende, men veldig gledelig for dem, oppsummerer han.