Granerud fikk ikke betalt for gambling – Stoch vant hoppuka

Granerud lå i overkant av 20 poeng bak Kamil Stoch i sammendraget i hoppuka før ukas siste renn i Bischofshofen.

For å hente inn de nødvendige poengene gamblet Granerud og Stöckl på å gå ned på farten for å oppnå kompensasjonspoeng. Men da var de helt avhengig av at Granerud skulle hoppe ned til 134.5 meter.

Han hoppet 133 meter.

– Vi tok en ganske stor risiko for å kanskje kjempe om seieren. Hadde han levert et veldig godt skihopp så hadde det vært mulig, men lite sannsynlig fordi Stoch var i kjempeform i dag, sier landslagtrener Alexander Stöckl til NRK etter rennet.

– Men jeg tror det var verdt å ta risikoen, men når det går andre veien så er vi utenfor pallen. Men jeg mener fortsatt at det var et riktig valg å prøve. Halvor er 100 prosent innforstått med det, fortsetter han.

Heller ikke det andrehoppet til Granerud satt som det skulle og dermed endte det i skuffelse. Han endte 0.4 poeng bak polske Dawid Kubacki som havnet på tredjeplass.

Kamil Stoch vant dermed sin tredje hoppuke i karrieren. Tyske Karl Geiger havnet på andreplass sammenlagt.