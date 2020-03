Graham Hansen ut mot UEFA: – Veljer å prioritere herrene

Etter at UEFA bestemte seg for utsette årets fotball-EM for menn til sommaren 2021, har det vore svært usikkert kva som skjer med kvinnenes EM neste år.

Nå tek NFF til ordet for å lage ein felles fotballfest med to meisterskap neste år.

– For NFF er det ei sjølvfølge at kvinnefotballen er like viktig som herrefotballen. Tenk kva slags signaleffekt det vil gje om vi får til begge delar. To EM-sluttspill i 2021 vil sende eit kraftfullt signal til alle jenter som spelar fotball, seier fotballpresident Terje Svendsen i ei pressemelding frå fotballforbundet.

Kan bli fotballfest neste sommar

Ifølgje den svenske fotballpresidenten har det europeiske fotballforbundet alt bestemt seg for å utsette kvinnenes meisterskap til sommaren 2022.

Viss ryktene stemmer meiner landslagets Caroline Graham Hansen at det viser at UEFA prioriterer ned meisterskapet deira.

– Ein føler jo at ein veljer å prioritere herrene framfor oss. Me forstår jo veldig godt at dei må flytte EM for herrene i sommar. Men det er tre månader i løpet av sommaren det er mogleg å spele EM. Og me skal ikkje spele same stad samtidig, seier Hansen og legg til:

– For vår del ser me på det som ein kjempemoglegheit til å sameine fotballen. Å kunne lage ein kjempefest neste sommar. Me håpar jo UEFA har lyst til å vere med på det.

Uefa har utsett årets EM for menn til perioden 11. juni til 11. juli neste år. Kvinne-EM skal i utgangspunktet gå frå 7. juli til 1. august i England.

Landslagsprofilen har vore med på å utarbeide forslaget i dag sendte over. 25-åringen er glad for at Noreg tek initiativ.

– Eg synest det er kjempebra at fotballforbundet pushar på og hjelper til for å få til ei løysing som gagnar alle. Det hadde vore utruleg kult å kunne seie at Noreg skal til EM i 2021. Både me og herrene.

Caroline Graham Hansen brukar tida til å spele fotball i hagen. Noko faren ikkje er spesielt fornøgd med. Foto: Harald Thingnes / NRK

Veit ikkje når ho kan reise til Spania

Sjølv er Barcelona-proffen i heimekarantene heime på Tåsen i Oslo og får ikkje reist tilbake til Spania. Sidan det er portforbod der er det uvisst når ho får reise tilbake.

– Eg er fri til å gå ut å springe og eg får spelt fotball i hagen, så det går eigentleg ganske bra, fortel spissen.