Graham Hansen tar pause fra landslaget

«Det er med tungt hjerte jeg skriver dette. Forteller det jeg nå deler med dere. Landslaget har vært en del av livet mitt siden jeg var 16 år. Jeg har vokst opp her. Fått opplevelser, minner og venner for livet», skriver Graham Hansen i et innlegg.

Graham Hansen tok en pause fra fotballen i november i fjor. Da bekreftet Barcelona at hun hadde har vært gjennom undersøkelser etter å fått høy puls og ubehag i brystet i en kamp mot Real Sociedad.

Undersøkelsene førte til at Graham Hansen var gjennom et inngrep for hjerterytmeforstyrrelser samme måned.

– Etter et fjorår med hjerteproblemer og nesten 50 kamper, kjenner jeg fortsatt på en fatigue som gjør at jeg må velge å lytte til kroppen, skriver Graham Hansen.

Graham Hansen opplyser til NRK at hun ikke har mer å legge til utover det hun har delt på sosiale medier.

STJERNE: Her er Caroline Graham Hansen i aksjon for Barcelona mot Paris Saint-Germain fredag 19. august. Foto: VALENTINE CHAPUIS / AFP

Håper å komme tilbake

27-åringen står med 98 landskamper og 44 mål. Nå påpeker Barcelona-spilleren at hun trenger hvile og å få hentet seg inn.

– Det er det stolteste jeg har gjort i min karriere. Å spille for Norge, skriver hun og understreker:

– Uansett hvor tungt dette føles akkurat nå, så håper jeg at dette er ikke er «takk for alt», men et «på gjensyn».

Graham Hansen avslutter innlegget med å ønske landslaget lykke til videre.

– Dere fortjener suksess. Jeg unner dere det av hele mitt hjerte. Vær sterkere sammen så er alt mulig, skriver Graham Hansen.

– Ble veldig lei meg

Graham Hansens beskjed om landslagspause kommer dagen etter at Hege Riise tok ut sin første landslagstropp. Riise erstattet Martin Sjögren i sjefsstolen etter sommerens EM-fiasko.

– Jeg ble veldig lei meg. Hun er en verdensstjerne og en spiller Norge trenger. Jeg har full forståelse for avgjørelsen. Vi har vært hos henne og snakket med henne, og vi skjønte at hun var sliten. Helt overraskende er det ikke. Men selvfølgelig er det trist, sier Riise til NRK.

Riise forteller at landslagsledelsen besøkte Graham Hansen for en uke siden. Da ga 27-åringen uttrykk for at hun var sliten. Onsdag, før Graham Hansen offentliggjorde beslutningen, fikk Riise beskjed.

– Vi ventet det ikke, men visste at det kunne komme. Tidspunktet for dette får man ikke gjort noe med. Når man kjenner at man er sliten, er det viktig å gi signal så fort du kjenner det. Det er det hun har gjort nå, sier Riise.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp ble veldig overrasket da han hørte nyheten om Graham Hansens pause.

– Dette er kjempesynd for Graham Hansen, Hege Riise og landslaget. Vi håper hun får den hvilen hun trenger, og at hun kan komme tilbake enda sterkere, sier Torp.

Riises første kamp som landslagssjef er borte mot Belgia 2. september. Deretter venter Albania fire dager senere på Ullevaal.

Begge oppgjørene tilhører VM-kvalifiseringen, hvor Norge har et godt utgangspunkt til å ta seg til mesterskapet i Australia og New Zealand i 2023.