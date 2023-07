Ut mot medieoppslag etter VM-opptur: – Det pisset stemmer ikke

Norge fikk en etterlengtet VM-opptur med 6-0 mot Filippinene søndag morgen, en seier som gjør at det blir VM-åttedelsfinale mot enten Spania eller Japan på de norske fotballkvinnene.

De siste dagene inn mot søndagens skjebnekamp har vært preget av mye utenomsportslig støy.

TV 2-ekspert Marit Clausen uttalte nylig at det er mye som ikke stemmer i spillergruppen og at «man ser at det er et splittet lag». VG skrev at Graham Hansens tirade mot landslagsledelsen «avdekker store gnisninger internt».

Lørdag erfarte NRK at det var «sterk misnøye» med den norske landslagssjefen innad i den norske troppen.

– Det andre pisset stemmer ikke

Norge-profil Tuva Hansen legger ikke skjul på at søndagens storseier og VM-avansement betyr mye for å slå tilbake mot påstander som dette.

– Det har vært en storm rundt oss de siste dagene, og at vi svarer på den måten viser hva som bor i oss. Du ser at vi er en sammensveiset gruppe, så alt det andre pisset stemmer ikke. Det kan jeg bare si. Vi har hverandre og støtter hverandre og lever i denne bobla i dag, så skal vi være her så lenge vi klarer.

– Hva tenker du på da?

– Alt dette mediestyret. Jeg har mobilen min på tysk for å unngå alt, men det er ikke sånn at jeg ikke får meldinger hjemmefra med spørsmål om hva det er som skjer. Vi får det med oss, men vi har brukt det til noe positivt, så det viser hva som bor i oss, sier hun.

Norge valset over Filippinene, og vant 6-0 i skjebnekampen. Du trenger javascript for å se video. Norge valset over Filippinene, og vant 6-0 i skjebnekampen.

– Vært noen tøffe dager

Guro Reiten sier hun er både stolt og lettet etter at det norske laget endelig fikk vist hva som bor i dem.

Også Reiten mener kampen er et bevis på samhold.

– Det er mange følelser. Det har vært noen tøffe dager, men vi viser at vi står sammen uansett hva. Vi lykkes når det gjelder som mest. Det her var ekstremt viktig for oss, sier hun til NRK.

Landslagssjef Hege Riise sier hun fikk en voldsom respons fra spillerne sine etter de kaotiske dagene som ligger bak dem.

– Det er en bra respons å levere vår beste kamp når det gjelder som mest. Det sier vel litt om den uka vi har vært gjennom at vi leverer sånn som vi gjør nå, sier Riise til NRK.

Guro Reiten og de norske spillerne fikk mye å juble for søndag. Foto: SAEED KHAN / AFP

– Foretrekker at hun lar føttene snakke

Og for en måte å slå tilbake på. Både Ada Hegerberg-erstatter Sophie Román Haug, som scoret hat trick med tre vakre mål, og den mye omdiskuterte Caroline Graham Hansen bidro sterkt til den etterlengtede norske oppturen.

Som NRK kunne erfare lørdag var Graham Hansen tilbake fra start etter konflikten som blusset opp med trenerteamet etter sist kamp, der hun langet ut etter å ha blitt satt på benken fra start i sin 100. landskamp.

Hun slo tilbake med en vakker scoring og en strålende kamp søndag.

– Caroline Graham Hansen har virkelig fått vist seg frem i dag. Man ser lettelsen i øynene på Caroline, jeg tror dette var godt for henne, mener NRK-ekspert Elise Thorsnes.

– For et mål av Caroline Graham Hansen. Jeg foretrekker dette fra henne, at hun lar føttene snakke for seg på banen, ikke det hun har sagt utenfor, sier Arsenal-trener Jonas Eidevall til BBC.

Caroline Graham Hansen viste seg frem fra sin beste side i søndagens kamp. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ikke åpnet Instaram på en uke

Hovedpersonen selv er lettet etter det som ble en opptur for både henne og laget.

Hun legger ikke skjul på at de siste dagene med mye utenomsportslig støy har preget henne.

– De har vært tøffe. Sånn ble det. Det var mye følelser som kom ut etter første og andre kamp. Jeg er veldig ferdig med det etter måten alle har håndtert det på. Jeg føler alle er veldig ferdig med det. Vi står frem som en veldig samlet gruppe og viser at vi klarte å holde fokus på det vi skulle gjøre i dag. Det var gøy å få være med å bidra, sier Graham Hansen til NRK.

– Hva legger du i tøffe dager?

– Jeg tror alle skjønner når det blir så styrete, mye følelser, folk tolker ting hit og dit... Jeg har ikke åpnet Instagram på en uke, bare fordi man må være her og klare å holde fokus på det man skal. Det sier seg selv at det ble fokus på feil ting. Da blir det tøft, sier hun.

Guro Reiten og Hege Riise fikk en opptur med Norge søndag. Foto: SAEED KHAN / AFP

– Tom for ord

Graham Hansen må dele mye av rampelyset med tremålsscorer Sophie Román Haug søndag. Hegerberg-erstatteren hadde mange følelser i kroppen etter en kamp som ga henne 10 på NRK-børsen.

– Jeg er neste tom for ord. Glede, stolthet, lettelse, alt, sier hun til NRK.

Hun beskriver det som en stor oppgave å erstatte Hegerberg.

– Jeg har prøvd å fokusere på arbeidsoppgaver og hva jeg kan bidra med på banen, og så har jentene gitt meg masse energi og backing, sier hun.

– Jeg er kjempeglad. Veldig stolt, og egentlig litt rørt. Jeg hadde så enormt troen i dag.

Det sier Norge-kaptein Maren Mjelde til NRK etter 6-0-seieren mot Filippinene søndag, et resultat som sender Norge videre i VM.

Det er lett å forstå Mjelde, for hun fikk se et heltent Norge-lag som endelig fikk det til å stemme offensivt i dette mesterskapet.

Selve kampen ble en eneste lang opptur for Norge, som igjen måtte klare seg uten stjernespiss Ada Hegerberg, som sliter med en skade.

Inn kom Sophie Román Haug, og det tok bare seks minutter før 24-åringen viste at hun ville ta vare på sjansen. Et høyt og langt innlegg fra Thea Bjelde falt ned i boksen, der Román Haug dunket til med venstrefoten og fikk drømmetreff.

– En vanvittig prestasjon

En perfekt avslutning sendte ballen stang inn i lengste hjørne og Norge opp i 1-0.

– Det er en helt vanvittig prestasjon av Roman Haug. En helt vanvittig avslutning, var dommen fra ekspert Carl-Erik Torp på NRKs radiosending.

Men Román Haug ga seg ikke med det. Et drøyt kvarter inn i kampen headet hun inn 2-0 for Norge med et fantastisk hodestøt etter et like strålende innlegg fra Vilde Bøe Risa.

– Vi trenger ikke Ada Hegerberg på topp! Igjen en fantastisk avslutning av Roman Haug, utbrøt NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

«This girl is on fire» ble det sunget da Sophie Román Haug scoret tre mål mot Filippinene. Du trenger javascript for å se video. «This girl is on fire» ble det sunget da Sophie Román Haug scoret tre mål mot Filippinene.

Graham Hansen-perle

En halvtime ut i kampen fikk hun ballen på 30 meter, vendte bort en Filippinene-spiller på lekent vis før hun dunket inn 3-0 med et hardt og velplassert skudd.

En strålende scoring av Barcelona-stjernen, som før søndag har slitt med å vise seg frem fra sin beste side.

– Hun han vært så sugen på den scoringen. En fantastisk avslutning, sier Torp.

Norge gikk dermed til pause på stillingen 3-0. Andre omgang var bare tre minutter gammel da Norge økte ledelsen etter et selvmål fra Alicia Barker, som satte ballen i eget nett etter et innlegg fra Frida Maanum.

Slik startet Norge mot Filippinene Ekspander/minimer faktaboks Aurora Mikalsen - Tuva Hansen, Mathilde Harviken, Maren Mjelde, Thea Bjelde - Guro Reiten, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum - Emilie Haavi, Sophie Román Haug, Caroline Graham Hansen

VAR-straffe og rødt kort

Minuttet senere fikk Norge tildelt en VAR-straffe da Guro Reiten ble lagt i bakken i Filippinene-boksen. Reiten tok straffesparket selv og var sikker som banken, dermed ledet Norge 5-0 bare minutter ut i andre omgang.

Verre ble det for Filippinene da Sofia Harrison ble utvist etter en VAR-sjekk 25 minutter før slutt.

Fem minutter på overtid fullbyrdet Sophie Román Haug sitt hat trick og sørget for norsk 6-0-seier med en fin heading.

– Selv om Ada Hegerberg kommer tilbake fra sin skade bør Roman Haug starte, mener NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Lørdag venter åttedelsfinale.