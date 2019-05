Graham Hansen om Hegerberg: – Vanskelig å savne en som ikke vil være med oss

Onsdag ble Ada Hegerberg igjen kåret til verdens beste fotballspiller i BBCs prestisjefulle kåring. Den samme kåringen vant hun i 2017. Like før jul vant hun Gullballen i Paris.

– Det er vanskelig for meg å finne ord. Å vinne den for andre gang er helt utrolig, sa Hegerberg da hun tok imot prisen.

Men selv om Hegerberg er kvinnefotballens største profil akkurat nå, misunner ikke Caroline Graham Hansen hennes tidligere lagvenninne de mange prisene.

– Det er utrolig stort at en norsk spiller kan få til så store prestasjoner. Det viser bare at det er mulig, uansett hvor du er fra. Men misunnelig, nei.

– Viktigst med lagtitler

Den Barcelona-klare spilleren forteller at hun drømmer om andre titler enn individuelle.

– Jeg tenker at for meg er det viktigst å vinne titler med laget mitt. Min største drøm er å vinne et stort trofé med landslaget. Får jeg til det kan jeg si at jeg har oppnådd alt jeg vil i karrieren min.

Hegerberg har ikke ønsket å spille for Norges fotballandslag siden EM i 2017. Etter mesterligafinalen der Hegerberg scoret hat trick og sikret nye Lyon-tittel, sa hun at hun savner å spille for landet, men ikke for det norske fotballforbundet.

Men tidligere lagvenninne Graham Hansen savner ikke å ha meritterte Hegerberg på det norske landslaget.

– Det er et valg hun tok (å si nei til landslaget journ.anm.) og ikke noe jeg forholder meg til. Det blir vanskelig å savne en som ikke vil være med oss, sier hun.

– Hvis hun skulle endre mening og ønske å komme tilbake på landslaget, hadde du tatt henne imot med åpne armer?

– Det blir et så hypotetisk spørsmål slik situasjonen er nå, så det får man ta hvis den tid kommer.

Blir VM-skribent

Den norske VM-troppen drar til Frankrike 30. mai og skal spille en siste generalprøve mot Sør-Afrika før mesterskapet starter. Norge møter Nigeria i åpningskampen 8. juni.

Samtidig som det norske landslaget er i full gang med oppkjøringen til mesterskapet, har Ada Hegerberg en uvanlig lang fotballpause denne sommeren. Men selv om 23-åringen ikke skal spille selv, blir hun likevel involvert i VM; som skribent for magasinet France Football.