Torsdag får truleg toppfotballen ei avklaring rundt seriestarten når regjeringa og kulturminister Abid Raja gir idretten nye svar og retningslinjer.

Men sjølv viss toppfotballen får ein startdato, er det framleis uvisst når breiddefotballen kan starte som normalt.

Caroline Graham Hansen, som sjølv var eit stortalent i tidleg alder, tenkjer tilbake til då ho var 10–12 år og vart sett lenge på sidelinja med eit armbrot.

– Bruk sjansen

Barcelona-spelaren påpeikar at den nye kvardagen er endå tyngre for barn som berre bryr seg om fotball og tenkjer éin dag fram i tid.

– Når ein er yngre, blir berre eit par månader veldig lenge. Eg har forståing for at det er tøft, seier Graham Hansen.

SISTE KAMP: Her er Caroline Graham Hansen i aksjon for Noreg i Algarve Cup 10. mars, som vart siste kamp for koronautbrotet sette ein stoppar for idretten. Foto: Janerik Henriksson / TT

Sidan sjansen for fråfall alltid vil vere der, er det viktigaste å motivere barn og unge til å gå ut og ta sjansane som byr seg, meiner Barcelona-spelaren.

– Sjå på det som ein sjanse til å skaffe deg eit forsprang, seier Graham Hansen.

– Viss ein har lyst til å bli god, og klarer å hugse på at det er gøy, er det veldig mykje ein kan trene på no som gjer deg endå betre – og så blir det endå morosamare når du kjem tilbake, seier Graham Hansen.

Lærte seg meditering

Graham Hansen har sjølv stått overfor ei uviss serieavslutning i hardt ramma Spania, der det først nyleg vart opna for å gå utandørs.

Onsdag kom likevel nyheita om at Barcelona blir utropt til seriemeister dersom forbundsstyret følgjer innstillinga om å avslutte sesongen, noko som venteleg er ein formalitet.

Derfor er ho no heime i Noreg og trenar på Ullevaal, der også barndomskamerat Mats Møller Dæhli legg ned treningstimar.

– Det er mange som ikkje har dei same sjansane som vi. Så eg forstår veldig godt at dei er frustrerte, og at dei ikkje har det så gøy om dagen. Men vi må prøve å oppmode til den eller den øvinga, terpe venstrefoten eller orientering eller liknande. Det er mykje du kan gjere som er gøy. Og så får du kanskje igjen for det når du startar opp igjen, seier Dæhli.

Viss du klarer å snu situasjonen til noko positivt, kan du lære deg noko nytt eller forbetre noko du er dårleg på, meiner Genk-spelaren.

Han har sjølv eit konkret døme. No har 25-åringen nemleg fått tid til å lære seg å meditere.

– Eg høyrde frå Erling (Braut Haaland) og Martin (Ødegaard) kor bra det er. Og det har vore heilt fantastisk. Det kjem til å hjelpe meg veldig når eg er tilbake, trur eg. Så det er éin ting, som er eit lite aspekt av dette, seier Dæhli.

Saknar «vanleg» fotball

På Kringsjå i Oslo gjennomførte Lynakademiet den første organiserte treninga for 2011-kullet onsdag ettermiddag.

Her fekk lagkameratane Mathias Hattestad, Julius Conradi og Aksel Nakstad endeleg prøve seg på tekniske øvingar saman.

SPENTE: Lyn-gutane Julius Conradi (f.v.), Aksel Nakstad og Mathias Hattestad. Foto: Andreas Hagen / NRK

– Det er bra, men eg liker best å trene når det ikkje er korona, seier Mathias Hattestad.

– Det er greitt, men det var litt betre før. Då var det ikkje så mykje å hugse på, seier Julius Conradi, og nemner handvask, avstand og ikkje klemme eller handhelse.

Trenar Carl Gustav Borander fortel at han fekk tydeleg beskjed frå barna om at han ikkje hadde vaska hendene grundig nok før treninga.

8- og 9-åringane er glade for at fleire no kan samlast, men samtidig håper klubben snart å komme i gang for fullt.

– Det er urovekkande at spelarar ikkje får trena, og det påverkar klubben og kvart enkelt barn. Men hovudprioriteten vår er samfunnsoppgåva med å ikkje bidra til meir smitte. Vi er fornøgde med at vi får trene samtidig, seier Borander.

Bekymra for talentutviklinga

Etter at all idrett stoppa opp, vart det 1. april opna for treningar i små grupper.

I dag er det 5-1-regelen som gjeld: Maks fem personar og minst éin meters avstand.

Det er med andre ord ikkje lov å spele fotball, og det kan bremse utviklinga for mange, meiner Håkon Grøttland, som er seksjonsleiar for spelar- og trenarutvikling i Noregs Fotballforbund.

Grøttland understrekar at ikkje noko går føre liv og helse, men frå eit fotballfagleg perspektiv, får den nye kvardagen fleire konsekvensar.

BEKYMRA: Håkon Grøttland i Noregs Fotballforbund. Foto: Halvor Ekeland / NRK

– Det tekniske er ikkje det som skil det beste frå dei nest beste – det er evna til å lese og løyse situasjonar. No blir det veldig standardisert. Då får du ikkje øvd på å løyse situasjonar, seier Grøttland og held fram:

– Vi har jobba i mange år for å få alle med på den tankegangen. Plutseleg får ingen lov til det. Vi har aldri vore i ein sånn situasjon, og to eller i verste fall tre månader, er lenge for 13-16-åringar i vekst og utvikling, seier Grøttland.

Grøttland har hovudansvaret for den såkalla landslagsskulen, som legg eit utviklingsløp for kretslag, landsdelssamlingar og aldersbestemde landslag.

Her er situasjonsbestemt trening den raude tråden. Det er flest mogleg øvingar med a) ball b) medspelarar og c) motstand. Det einaste som gjer deg god på det, er å øve mest på det, påpeikar Grøttland.

Han er likevel heilt samd med Dæhli og Graham Hansen at det no gjeld å få mest mogleg ut av situasjonen.

– Det prøver vi å formidle sjølv: Det er eit moglegheitsrom for ting du ikkje har fått prioritert. Det er spennande i eit utviklingsperspektiv å sjå kven som legg ned jobben. No får vi verkeleg sjå kven som tek eigarskap til eiga utvikling, seier Grøttland.