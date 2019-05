Graham Hansen offisielt Barça-klar

Zidane signaliserer Bale-exit

Real Madrid-trener Zinédine Zidane går langt i å antyde at Gareth Bales tid i den spanske storklubben er over. Søndag avsluttet Real Madrid med 0-2-tap hjemme for Real Betis, der Bale ble sittende på benken.

– Jeg har stolt mer på andre spillere de siste ukene, sa Zidane.