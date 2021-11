Graham Hansen melder forfall

Norge-kaptein Caroline Graham Hansen og Marie Dølvik Markussen spiller ikke kampene mot Albania og Armenia i VM-kvalifiseringen.

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding. Paris Saint-Germain-proffen Celin Bizet Ildhusøy er hentet inn i troppen.

Hansen var nylig gjennom hjerteundersøkelser og et lite inngrep. Hun har ikke spilt for klubblaget Barcelona de siste ukene.

– I og med at hun ikke er i gang i Barcelona ennå, så er det best at hun bruker tiden på å komme seg tilbake der gjennom klubbmiljøet og oppfølgingen der. Ting har gått bra, men det er litt for tidlig å reise på samling. Det har vi selvsagt full forståelse for, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Markussen dropper Norge-spill i denne omgang fordi hun er i ferd med å bli utenlandsproff på andre siden av kloden. Hun vant nylig NM-gull med Vålerenga.