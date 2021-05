Dette var Barcelonas første mesterligatriumf for kvinner.

– Hun bare bekrefter at hun er i verdensklasse på et verdensklasselag, sier Torp, som lot seg imponere av det hun presterte i kampen.

Graham Hansen var involvert i de to første målene og selv det fjerde i finalen.

– Jeg har egentlig savnet flere scoringer fra henne. Hun er jo en typisk tilrettelegger, en som er nest sist på ballen, sier Torp.

Graham Hansen spilte for Wolfsburg da hun sist var i en mesterligafinale. Den ene gangen måte hun se finalen fra tribunen og den andre gangen ble hun byttet ut med skade.

Søndagens finaleseier mot Chelsea ble derfor en herlig revansj for den norske landslagsspilleren, som etter 36 minutter kunne sette inn Barcelonas fjerde scoring etter strålende forarbeid av Martens.

VILL JUBEL: Gleden var stor etter at Barcelona hadde sikret sin første mesterligatriumf for kvinner. Foto: Tt News Agency / Reuters

Finalen hadde norske spillere på begge lag.

Kun Caroline Graham Hansen spilte imidlertid fra start i oppgjøret, mens Guro Reiten satt på benken fra start for Chelsea - men kom innpå i 2. omgang.

– Det blir veldig spennende, jeg tror begge kjenner på at vi skulle ønske at det ikke var den andre som stod på den andre banehalvdelen siden vi så gjerne ønsker å vinne den tittelen, sa Graham Hansen til NRK før finalen.

SPILTE 2. OMGANG: Guro Reiten. Foto: Björn Larsson Rosvall/tt / NTB

Sjokkstart for Chelsea

Kampen var ikke mer enn 40 sekunder gammel da Barcelona tok ledelsen i finalen etter et skikkelig rotete angrep. Lieke Martens skjøt først i tverrligerren før Graham Hansen plukket opp returen.

Ballen havnet imidlertid hos en Chelsea-spiller som sparket ballen i lagvenninnen Melanie Leupolz og sørget dermed for at ballen havnet i eget mål.

Og Barcelona-dominansen bare fortsatte utover i den første omgangen.

Etter 14 minutters spill kunne Alexia øke til 2-0 på straffe etter at Hermeso ble lagt i bakken. Her var Graham Hansen involvert med en lekker pasning like før fellingen.

Straffen virket noe billig, men avgjørelsen ble sjekket av VAR og godkjent.

GLEDE: Graham Hansen feirer scoringen sammen med lagvenninnene. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Ble overkjørt

Chelsea virket å ha lite å stille opp med i finalen. Det engelske laget ble fullstendig overkjørt av Barcelona.

Så, etter 20 minutter, var det 3-0 idet Aitana kom seg alene sammen med keeper. Hun gjorde ingen feil og kalddusjen var komplett for Chelsea.

– Chelsa så ut som et juniorlag, uttalte Jan Åge Fjørtoft i Viasats TV-studio.

– Chelsea henger ikke med, mente Andrine Hegerberg, som er fotballekspert for Nent.

– De savner Maren Mjelde, sa hun.

Chelseas forsvarsklippe Maren Mjelde ble skadd da klubben vant ligacupfinalen.

I andre omgang fortsatte Barcelona å styre kampen, selv om scoringene uteble, og etter 62 minutter ble Graham Hansen byttet ut med Mariona. Uten at det så ut til å legge noen demper på feiringen etter kampen.

– Kampen var over før den i det hele tatt hadde begynt, kommenterte Chelsea-trener Emma Hayes i et intervju vist på Viasat.

Fotballandslaget hyller Graham Hansen på Twitter:

