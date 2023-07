– Jeg føler egentlig jeg har blitt tråkket på i ett helt år, sier Caroline Graham Hansen til Viaplay etter kampen der hun ble vraket fra start.

Kampen endte 0-0. Det betyr at Norge fortsatt kan avansere fra gruppespillet.

Barcelona-stjernen reagerte hardt etter kampen der hun kom inn etter 56 minutter.

Det har vekket oppsikt både i Norge og internasjonalt at landslagstrener Hege Riise vraket Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen fra start mot Sveits.

Reaksjonene startet etter at NRK mandag meldte om den oppsiktsvekkende vrakingen mandag.

– Man snakker hele tiden om at man skal stå sammen som lag og stå sammen som nasjon, men jeg føler egentlig at jeg, de siste året, bare har tatt i mot. Det er ikke sånn at man skal få noe gratis her i livet. En viss respekt trodde jeg at jeg hadde opparbeidet meg. Sånn var det ikke, lanskje må man se seg selv i speilet og tro mindre om meg selv. Janteloven står sterkt i landet, sier spilleren selv til Viaplay.

– Av hvem føler du dette?

– Jeg skal ikke gå inn på hvem i media. Jeg tror folk klarer å lese mellom linjene hva som skjer og hvor skoen trykker.

Hege Riise sa følgende da hun fikk spørsmål på pressekonferansen om uttalelsene til Graham Hansen:

- Det tror jeg ikke jeg skal kommentere, Det får stå for Caro hvis hun har sagt det. Jeg har ikke hørt det og kan ikke forholde meg til det, sier Riise.

Vrakingen av den norske stjernespilleren fikk NRK-ekspert Carl-Erik Torp til å ta frem hardt skyts mot landslagstreneren før kampen.

– Om man ikke klarer å få plass til en av verdens beste spillere i sin posisjon på et norsk lag da har man allerede mislykkes som trener og leder. Styrkene til Caro og resten av våre stjerner skulle utnyttes rått var svaret vi fikk før mesterskapet. Det er rått, skrive NRK-eksperten på Twitter mandag morgen.

Graham Hansen og landslagstrener Hege Riise på en pressekonferanse under VM. Foto: SAEED KHAN / AFP

Overfor NRK viste også Graham Hansen tydelig misnøye etter kampen.

– Hvordan var det å bli benket?

– Jeg tror det sier seg selv det, sier Graham Hansen til NRK.

– Hva legger du i det?

– Jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Det er mye jeg vil si og mye som har blitt sagt. Det er mye man ikke er enig i. Sånn vil det sikkert alltid være. Det er synd at janteloven skal stå så sterkt i Norge.

– Hva tenker du på da?Jeg har ikke tenkt å utdype noe mer.

– Oppvask i media er det ingen som er tjent med, sier Graham Hansen.

– Føler du at du blir straffet noe du har gjort?

– Ingen kommentar. Jeg har ikke noe å tilføye. Jeg har ikke tenkt å skape feil fokus inn mot siste kamp.

– Hvordan reagerer du som spiller på det? Går det en liten f gjennom deg?

– Jeg føler meg som sagt litt bundet, med hendene på ryggen. Uansett hva jeg gjør og ville gjort, så kommer man dårlig ut av det. Det er ikke så mye man får gjort. Det er en kjip situasjon å stå i når man har vært med så lenge. Folk kan sikkert mene mye om form og videre, men jeg vet at jeg er i god form og vet hva jeg fortjener. Jeg vet hva som er riktig å bruke av argumenter for beslutninger man tar. Men som sagt, jeg får ikke gjort så mye med det, sier Graham Hansen.

Ut mot Riise

Carl-Erik Torp er klar på at man ikke vet hva som har skjedd i kulissene, om det er andre grunner enn rent taktiske årsaker til vrakingen. Men han mener at resultatet er irrelevant når situasjonen med Graham Hansen-vrakingen har oppstått.

Det gikk 56 minutter før Graham Hansen ble satt inn mot Sveits.

Guro Reiten, på det norske landslaget, sier hun overlater alt rundt uttak ikke er hennes bord.

– Jeg tenker at laguttak er Hege sin jobb. Vi blir enige om planen. Vi gjør det beste for å utføre den planen. Og hvem som er på banen til enhver tid det har jeg ingenting med

Men da hadde kampen blitt preget av uventet dramatikk allerede.

Caroline Graham Hansen sammen med Ada Hegerberg før kampstart Foto: Lise Åserud / NTB

Den andre store stjernen, Ada Hegerberg. forlot nemlig banen rett før kampstart. Føling i lysken ble oppgitt som årsak til at hun valgte å droppe kampen.

Flere andre fotballpersonligheter har også rettet kritikk mot Riise etter Graham Hansen-vrakingen.

Caroline Graham Hansen underveis i kampen mot Sveits. HUn var innbytter fra start. Det vekket enorm oppsikt. Foto: Lise Åserud / NTB

- Siden etterpåklokskap er verdens enkleste ting flagger jeg synspunkt i forkant. Å vrake Graham Hansen til kampen mot Sveits- hvis det ikke er pga skader/sykdom - høres særdeles snodig ut. En av verdens beste spillere skal spille når hun er tilgjengelig, skriver Lars Tjærnås på Twitter.

«Hodemist», var den korte meldingen til Tom Nordli på Riises vraking på det sosiale mediet.

Få involveringer

TV 2 satte etter første kampen søkelyset på Caroline Graham Hansens involveringer i den første kampen mot Sveits.

Der ble det påpekt at Julie Blakstad på motsatt kant av Graham Hansen hadde dobbelt så mange ballberøringer som Barcelona-stjernen. Det skjedde selv om hun bare spilte 55 minutter, mens Graham Hansen var på banen i 99 minutter.

Caroline Graham Hansen under oppvarmingen. Foto: Lise Åserud / NTB

Det fikk tidligere fotballkommentator Morten Langli til å reagere.

- Om vår beste spiller med ball - knapt kommer borti kula - mot en antatt svakere motstander - må det legges en strategi/endres formasjon/hennes rolle - slik at vi får satt henne opp i gode posisjoner, melder Langli på Twitter.

Han meldte underveis i Sveits-kampen at Riise ser ut til å ha truffet bra med laguttaket denne gang.