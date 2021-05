Graham Hansen briljerte da Barcelona tok seg til mesterligafinale

Barcelona - PSG 2-1 (3-2 sammenlagt)

Graham Hansen er kjent som en av fotballens beste teknikere, og i den andre mesterliga-semifinalen mot franske PSG viste hun hvorfor:

Graham Hansen spilte en strålende kamp for Barcelona. Foto: LLUIS GENE / AFP

Etter 34 minutters spill mottok hun ballen ute på kanten.

PSG-forsvarer Morroni forsøkte å stanse Graham Hansen, men ble i stedet mer som en tilskuer da den norske kantspilleren viste frem finteferdighetene sine, før hun la inn en perfekt pasning til Lieke Martens.

Barcelona-spissen satte ballen kontant i mål til 2-1-ledelse til spanjolene.

Målet kan du se på video nummer to her:

Dette var målet det spanske mesterlaget trengte for å ta seg til mesterligafinalen, etter at lagene spilte 1-1 i det første semifinalemøtet. Det gjorde ingenting at PSG reduserte noen minutter senere, for det er Barcelona som går til mesterligafinalen.

Etterpå kunne Graham Hansen og resten av laget juble foran de tilskuerne som hadde fått lov til å komme på kampen.

Martens scoret også Barcelonas første mål, og Graham Hansens nederlandske lagvenninne ser ut til å nærme seg den samme scoringsformen som gjorde at hun ble kåret til verdens beste spiller i 2017.

Lieke Martens (t.h) scoret begge Barcelonas mål. Foto: LLUIS GENE / AFP

Graham Hansen har vært i mesterligafinaler tre før, men aldri vunnet. I 2018 gikk hun av banen skadd da Wolfsburg tapte for Lyon, og to år tidligere satt hun skadet på tribunen da hennes tyske arbeidsgiver også tapte for den franske klubben.

Årets finale spilles på Gamla Ullevi i Sverige 16. mai.

Det kan ende med en norsk duell i årets finale, for i den andre semifinalen, som spilles senere søndag, møtes Chelsea og Bayern München. På Chelsea spiller Guro Reiten, og egentlig også den norske landslagskapteinen Maren Mjelde. Sistnevnte er imidlertid ute med en kneskade.

Ada Hegerbergs Lyon har vunnet mesterligaen flere år på rad, men i år ble de slått ut i kvartfinalen av nettopp den franske erkerivalen PSG. Hegerberg selv har vært ute med kneskade hele sesongen.