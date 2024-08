Grafen som peker mot et tronskifte

Det finnes to versjoner av å være «ustoppelig».

Én er å ta fire ligatitler på rad, som Manchester City. Men en annen er å bli bedre hele tiden, som Arsenal.

I fem år har Martin Ødegaards lag tatt flere poeng enn sesongen før.

Grafen over viser at kravet for å ta tittelen ligger rundt 90 poeng, noe som er blitt standarden for City.

Denne sesongen kan Arsenal legge lista enda høyere.

Aldersprofilen

Dagens Arsenal kan fort gå over 90 poeng.

I fotball prates det om «aldersprofilen», miksen av gamle og unge spillere i stallen. Har du mange unge (som Chelsea), kan du mangle ledere. Har du mange gamle (som West Ham), vil du snart trenge nye fjes.

Arsenal har en ideell balanse. Blant navnene som startet i seieren mot Aston Villa lørdag, var alle utespillerne utenom Thomas Partey mellom 22 og 27 år.

Ingen var for unge til å takle nivået.

Ingen var for gamle til å slite med tempoet.

SERIEÅPNINGEN: Kai Havertz etter 2–0 målet mot Wolverhampton som sikret London-laget den perfekte serieåpningen. Foto: Ian Walton / REUTERS

Trener Mikel Arteta har dyrket frem ledere som likevel er unge. Den fremste er kaptein Ødegaard (25 år), men både midtbanesjefen Declan Rice (25) og den majestetiske stopperen William Saliba (23) spiller med en autoritet som antyder høyere alder.

Med nesten hele stallen i riktig alder kan Arsenal bli bedre uten å kjøpe noen som helst.

Vinner før eller siden

Når unge spillere vokser sammen, får du magi.

Alle som følger Manchester United, vet hva som skjedde da et knippe unggutter fra akademiet slo gjennom på A-laget i løpet av 90-tallet. Magien lå ikke i hver spiller individuelt, men at de tok stegene sammen og bygget relasjoner over tid.

Arsenal har ikke så mange lokale navn, men hvert år blir spillerne litt eldre, litt sterkere, litt smartere, litt bedre kjent.

Og lagets nivå er allerede rått.

Arsenal var bedre enn City forrige sesong på underliggende tall, for de som bryr seg om «forventede mål», takket være ligaens beste forsvar.

I 2022/23-sesongen kollapset Arsenal i innspurten, noe de har fikset. Forrige sesong raknet de like før nyttår, da de gikk glipp av 11 poeng på fem kamper. Nå blir det kollektive målet å holde trykket oppe hele sesongen, uten store feilskjær.

Som trener lærer Arteta hele tiden.

Ny playmaker

Individuelt har flere av de offensive stjernene mye å gå på.

Ødegaard kan bli mer målfarlig. I 2022–23 hamret han inn 15 ligamål, og forrige sesong ble det bare seks fulltreffere om vi tar bort straffer.

KAPTEIN: Martin Ødegaard kan bli enda mer målfarlig denne sesongen. Her fra lørdagens kamp mot Aston Villa Foto: Reuters

Kai Havertz fant først flyten i vår, og har et enormt potensial som en rar hybrid mellom ruvende tankspiss og silkemyk playmaker.

Saka blir bedre for hver sesong, og kan bli enda mer produktiv fra sin høyrekant.

Gabriel Jesus har et skyhøyt toppnivå som vi fortsatt bare ser av og til.

Sammen kan denne gjengen gi Arsenal kreativiteten, variasjonen og brodden de trenger mot lag som parkerer bussen foran mål og så kaster nøklene.

I tillegg har Arsenal kjøpt den italienske venstrebacken Riccardo Calafiori, og fått tilbake Jurrien Timber, forsvareren som var skadet nesten hele forrige sesong. Ligaens sterkeste forsvar er blitt enda sterkere.

Arsenal signerer snart Mikel Merino, en elegant playmaker som spilte sammen med Ødegaard i Real Sociedad, og som styrker midtbanen betraktelig.

GAMMEL KJENNING: Ødegaard får trolig besøk av tidligere klubbkollega, Mikel Merino (til venstre) i Arsenal. Foto: Alvaro Barrientos / AP Photo

Arteta har rett når han sier at om Arsenal fortsetter å jobbe som de gjør nå, vinner de tittelen før eller siden.

Om Arsenal blir bedre, må City gjøre det samme.

Kvart hestehode

Men City har ikke samme type momentum som Arsenal.

Dette er ingen en ung gjeng som drømmer om klubbens første ligatittel på mer enn 20 år. Stallen er på den eldre delen av ligaens skala, takket være veteraner som Kyle Walker og Kevin De Bruyne.

City ligner mer en maskin som Guardiola hele tiden fikser og justerer.

PEP GUARDIOLA: Under Guardiola har Manchester City vunnet Premier League hele seks ganger. Foto: David Cliff / AP Photo

Og det er alltid noe å justere. City har solgt Julian Álvarez, den lure spissen som fungerte så bra som Erling Braut Haalands partner på høsten i fjor. Det norske stortalentet Oscar Bobb er skadet i tre-fire måneder.

De eneste signeringene er Savinho, en leken ving som tar Bobbs plass, og den gamle klubbhelten Ilkay Gündoğan.

City har noen unge spillere som kan bli en del bedre, blant dem Jérémy Doku, Rico Lewis, Oscar Bobb – og Haaland, som sløste bort uvanlig mange sjanser forrige sesong. Gündoğan styrker midtbanen. Men ellers må Guardiola ut på handletur, eller finne på nye taktiske krumspring for å holde City i tet.

Det som taler mest for en ny tittel til de lyseblå, er evnen de så ofte har vist til å strekke seg et kvart hestehode foran nærmeste rival.

Tre av de seks ligatitlene under Guardiola har City feiret på siste dag.

GULL: Jack Grealish og Kyle Walker etter de slo West Ham 3–1 og kunne feire fire strake seriegull. Foto: Oli Scarff / AFP

Da Liverpool tok 97 poeng, tok City 98.

Da Liverpool tok 92 poeng, tok City 93.

Og da Arsenal tok 89 poeng, tok City 91.

De har slått rivaler som vet at de hadde vunnet tittelen under «normale» omstendigheter, altså en i verden hvor Guardiola aldri hadde satt fot i England.

Om Arsenal girer opp et hakk, er det mulig at City gjør det samme.

Men så har vi kaoset utenfor banen.

Distraksjoner

Jokeren i tittelkampen er den juridiske krigen.

City har saksøkt Premier League på grunn av nye regler om hvilke typer sponsorer klubbene kan gjøre avtaler med, en sak som ifølge engelsk presse avklares om kort tid. Søksmålet har skapt en borgerkrig bak ligaens kulisser, og kan bety mer støy for Guardiola.

Så kommer høringen av Premier Leagues berømte 115 anklager mot City for diverse regelbrudd fra 2009–10 til 2017–18.

Utfallet kan bli alt fra at City er uskyldige til at de får poengtrekk eller rykker ned. Britiske Sky Sports melder at dommen kommer på våren neste år, altså når lagene kan se oppløpssiden, og når City pleier å være på sitt beste.

Les også Man City's 115 charges: Decision unlikely to be made public before spring after hearing brought forward | Football News | Sky Sports

FEM LIGATITLER PÅ RAD?: Kevin De Bruyne og Erling Braut Haaland jakter deres sjuende ligaseier, men Arsenal håper på et tronskifte. Foto: David Klein / REUTERS

Uansett hva dommen blir, vil reaksjonene være eksplosive og langvarige. Det er ikke en distraksjon Guardiola trenger.

Han husker nok covid-sesongen 2019-20, da Uefa kastet City ut av mesterligaen i to år, før City anket og vant. Sagaen bombarderte laget med spekulasjoner og konspirasjonsteorier fra og med februar, og City tok bare 81 poeng.

Vi kan bare lure på hvor plagsom saken faktisk var for spillerne, men vi vet at Guardiola liker å fokusere på det sportslige.

Legger man til Arsenals fremgang, får man nå ni måneder hvor City skal inn i bitre bataljer på alle kanter. Sjansene er gode for at Ødegaard hever troféet i mai, for dette blir Guardiolas vanskeligste sesong i City.

Selv ikke Pep kan regjere for alltid.