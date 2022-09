– Det så ut som poeng for meg, sa NRK-ekspert Mats Rolfsen på direkten.

– Dette her er dramatisk.

Finalen endte 3–1 til Nichita – men syv sekunder før den var over kom situasjonen som gjorde at det NRKs ekspert mente Bullen burde blitt tildelt gullet (se video).

– Jeg tror at hvis Grace hadde blitt sittet et sekund til med kontroll, så hadde gullet vært norsk, sier Rolfsen.

Her kommer avgjørelsen

Den norske bryteren kikket opp på dommeren fordi hun trodde hun fikk to poeng, som ville medført seier i Beograd. Dommeren ga ingenting. Og Bullens protest etter kampen ble heller ikke tatt til følge.

– Det er litt blandet, en del skuffelse fordi jeg vet hvor nærme det var, sier Bullen til NRK på spørsmål om hva hun tenker etter å ha tatt VM-sølv.

Bullen: – Det gnager

– Å være så nærme, men fremdeles så langt fra gullet ... Det gnager på en person. Men samtidig så ser jeg på den utviklingen de siste ti månedene. Medalje er en stor seier, men det skulle gjerne vært gull.

Rolfsen mener hun har all grunn til å være godt fornøyd med VM-prestasjonen.

– Hun har tatt store steg, og er en mye bedre taktisk bryter enn tidligere. Hun har truffet bra med både form og inngang til finalen. Hun har grunn til å være stolt av den prestasjonen mot en bryter som hun har hatt store problemer med tidligere.

– Hun tapte klart sist gang de møttes, så hun leverer en bra kamp.

Info om Grace Bullen (25) Ekspandér faktaboks Navn: Grace Jacob Bullen Født: 7. februar 1997 i Ginda, Eritrea Høyde: 1,64 meter Klubb: Fredrikstad Bryteklubb Atlas Utvalgte meritter: EM gull 2020 (57 kg) og 2017 (58 kg)

EM-sølv i 2016 (58 kg)

Gull i U23-VM i 2018 (59 kg)

Tok initiativet i finalen

For det var Bullen som tok initiativet i kampen og sikret seg det første poenget, men før pausen etter tre minutter kontret Nichita med en topoenger. Og like etterpå økte hun ledelsen til 3–1.

– Hun har fått matchen litt dit hun vil, sa NRK-kommentator Carl Andreas Wold på direkten.

På slutten av kampen demonstrerte Bullens trener at hun hadde ett forsøk igjen. Dommerne brukte lang tid på å avgjørelsen, men mente at det ikke var vellykket.

Kraftig oppgjør med forbundet

Medaljen er likevel en oppreisning etter fjorårets bitre opplevelse under VM i Oslo, der hun røk ut tidlig og i etterkant tok et kraftig oppgjør med Norges Bryteforbund.

– Det føles som et bevis på at jeg vet hva jeg gjør, og de som er rundt meg vet at jeg kan gjøre mye mer. Og det jeg hadde i Norge var ikke nok, sier Bullen.

Hun mente at forbundet ga blaffen i norsk toppbryting, og at planene som ble lagt frem passet brytere som satset mot OL i 2028 bedre enn henne som satset mot VM i 2022 og OL i 2024.

– De som er bryteinteressert og har fulgt med meg siden VM i fjor og har kjent til situasjonen med kvinnebryting i Norge, så vet de at det ikke har vært lett med tanke på trenere og forbundet og det å miste alle lagkameratene på et mesterskap, sier Bullen.

– Det har vært ganske tøft mentalt og for bryting på kvinnesiden i Norge.

Bullens agent, David Garcia, tror nettopp at striden med det norske forbundet gjør at VM-suksessen kommer med en bismak. Bryteren uttalte i midten av juli at hun ikke ønsket å være «forsøkskanin for en trener som ikke har hatt resultater med andre utøvere».

Generalsekretæren i Norges Bryteforbund, Morten Sandnæs, kontret med at Bullens foretrukne kandidat ikke var aktuell fordi vedkommende ikke var villig til å flytte til Norge.

Nå trener og bor 25-åringen i brytenasjonen Georgia, så langt med VM-suksess.