Graabak traff kamera i tilløpet: – Det farligste jeg har opplevd i en hoppbakke

– Det er det definitivt det farligste jeg har opplevd i en hoppbakke som ikke er selvforskyldt, skriver Graabak i en SMS til NRK.

For da han skulle sette utfor i den såkalte provitional round i verdenscupen i Val di Fiemme torsdag, var et kamera i veien. Kameraet var festet på en bom og skulle filme hopperne forfra da de gjorde seg klare til å hoppe.

– Det starter som vanlig hopp og når jeg får grønt lys slipper jeg bommen. Jeg ser at jeg har kameraet foran meg og skjønner fort at det kommer for nært. Så jeg prøver å komme unna. Jeg legger meg så langt ut til høyre som mulig og forsøker å sno meg unna, men klarer ikke helt og treffer i kamera i tilløpet, forklarer Graabak.

Refser TV-produksjonen

– Det er en katastrofe. Det kan være veldig farlig. Heldigvis gikk det bra. Han er ikke skadet, sier landslagssjef i kombinert, Kristian Hammer.

For hendelsen kunne naturligvis endt mye verre. Graabak traff kameraet med skulderen etter å ha prøvd å komme seg unna. Hadde han for eksempel falt eller skadet brillene, kunne situasjonen blitt langt mer alvorlig.

Både landslagssjefen og Graabak selv mener jakten på gode TV-bilder har gått for langt når en slik situasjon oppstår.

Jørgen Graabak fikk seg en liten trøkk i skulderen i sammenstøtet med kameraet, men det skal ikke være noe problem før morgendagens verdenscupkonkurranse. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Det er greit å være tett på, men det finnes en grense. Det er definitivt noen som ikke gjør jobben sin og jeg bør ikke få lov å møte opp i morgen. Det er helt hodemist, sier Graabak.

– Det gikk bra og jeg er ikke skadet, så det hadde en lykkelig slutt. Men at det er en skandale er ikke å overdrive, legger han til.

Slike provisoriske konkurranser blir arrangert før hvert eneste verdenscuprenn.

Rennleder legger seg flat

Da hendelsen inntraff, fikk Graabak muligheten til å hoppe på nytt, men valgte ikke å gjøre det, ifølge renndirektør Lasse Ottesen. Han sier at de umiddelbart tok grep i hoppbakken.

– Jeg bestemte i dag at kameraet skal flyttes sånn at det ikke har mulighet til å strekkes for langt ut. Det kan være at man ønsker gode og spektakulære bilder. Da må vi også tenke at sikkerhet er det viktigste, sier Ottesen.

NRKs kombinertekspert, Fred Børre Lundberg, mener dette bør være en tankevekker for arrangøren.

– Det kameraet er jo der og svinger unna når hopperen kommer. Kameramannen har tydeligvis vært litt sen på avtrekkeren. Gutta er jo vant til at det kameraet forsvinner, sier Lundberg.

Etter hendelsen har renndirektøren snakket med alle involverte.

– Det som går galt er rett og slett at både kameramann og produsent har et sekund uten at de er veldig fokusert. Vi tok opp saken med TV-produsent og kameramann med en gang. De legger seg helt flate og beklager det inntrufne, sier Ottesen til NRK.

