– Spurten til Jørgen var helt rå. Han er kontrollert sinnssyk. Han er jo en stabil type, men med en gang rullgardinene går ned, så går det unna, sier Jarl Magnus Riiber.

Lørdagens kombinertstafett ble et rent oppgjør mellom Norge og Tyskland, etter at Norge ledet med hele 46 sekunder etter at hoppingen var unnagjort i lagkonkurransen.

Men på den siste etappen var forspranget spist opp, og ankermann Jørgen Graabak hadde en stor oppgave foran seg.

– Det smakte godt

Graabak lot Tysklands Fabian Riessle komme helt innpå seg, og de to fulgte hverandre tett hele veien.

Graabak og Riessle byttet på å dra, og lå hele tiden og «lurte» på hverandre. Graabak lot tyskeren slippe foran seg flere ganger, og ned den siste bakken så det ut som at tyskeren kom til å dra det hele i land.

Men Graabak ville det annerledes. På oppløpet var det ingen tvil verken om hvem som hadde best ski eller spurt denne lørdagen, for Graabak regelrett knuste tyskeren der.

Frankrike med Jason Lamy-Chappuis gikk inn til tredjeplassen.

– Det smakte godt. Laget gjorde en kjempeinnsats i bakken. Tyskland var jo suverene forrige sesong. Jeg var glad for å komme først i mål, sier en fornøyd Graabak, som fikk revansj etter at han mest sannsynlig falt fra en seier under verdenscupen i Ruka.

Norge stilte med Graabak, Jarl Magnus Riiber, Jan Schmid og Espen Andersen på laget.

– Lover bra

Riiber markerte dermed at han er tilbake i form etter all motgangen. Kombinertløperen måtte blant annet stå over Lahti-VM på grunn av skade.

Lagkonkurransen var hans første verdenscuprenn siden februar.

– Dette lover bra. Det var tungt å komme i gang igjen, men godt. Jeg har jo vært ute i nesten tre sesonger. Jeg har vært i god form i hele sommer, men fikk en liten nedtur da jeg ble syk foran NM. Det var klokt å vente til Lillehammer med å konkurrere igjen, sier kombinerttalentet.