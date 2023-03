Graabak med åtvaring: – Kan ikkje drite seg ut

Det har ikkje vore ein folkefest i Planica desse to vekene VM gjekk av stabelen. Graabak meiner det har vore tynt med tilskodarar på alle øvingar, og karakteriserer det som synd.

Trondheim er arrangørby av VM i 2025, og no håpar Graabak at delegasjonane som var til stades i Planica, har observert det same som han.

– Vi bør unngå å gjere den same feilen som Planica har gjort, å ha for høge billettprisar. Det må vere eit meisterskap for alle, og vi skal skape ein folkefest, seier Graabak til NRK.

Må legge til rette

Kombinertløparen er ikkje uroleg for at det vil bli tynt på tribunane på heimebane, men meiner at ein ting er vesentleg for at det ikkje skjer.

VIL HA FOLKEFEST: Jørgen Graabak om VM på heimebane. Foto: Erik Johansen / NTB

– Trønderar og nordmenn kjem til å møte opp, det er eg heilt sikker på. Men det er klart at ein kan ikkje drite seg ut i form av billettprisar, seier Graabak.

Han held fram:

– Alle har sin grense med tanke på kva dei er villige til å betale. Det må vi sørge for, at flest mogleg tar seg råd til å ta turen, seier han.

– Har du trua på at det kjem til å skje?

– Ja, det har eg kjempetrua på. Det er eg heilt sikker på at kjem til å skje, med mindre vi drit oss ut. Det trur eg vi skal unngå, seier Graabak.

Han er klar i talen:

– Ein ynskjer å ha flest mogleg på stadion, og då håpar eg at dei set prisane for å legge til rette for det, seier Graabak.

– Smart mann

Åge Skinstad er VM-sjef for Trondheim 2025, og han tykkjer at kombinertløparen trekk gode poeng.

– Graabak er ein smart mann, og har smarte utsegn. Det må vi må gjere, er at vi må differensiere. Vi trur det er folk som vil betale ganske mykje og vere på VIP-tribune, og så skal vi ha folketribunar, familieopplegg omkring løypa, og så vidare, seier han.

PÅ PLASS: Åge Skinstad under storbakkekonkurransen i Planica. Foto: Torstein Bøe / NRK

I tillegg fortel han at det vil bli mogleg for publikum å gå frå andre skiløyper og inn i anlegget, og derfor kunne sjå på langrennet heilt gratis.

– Men å kome med nøyaktig pris på billett, er litt vanskeleg, for vi må sjå dette i heilskap. Det vil bli både billige og dyrare billettar, og det skal bli plass til alle, seier Skinstad.

Skinstad var sjølv på plass under VM i Planica, og det viktigaste han har lært av arrangementet, er at det er større enn eit verdscup-event, og at publikumslogistikken er viktig.

– Å tilpasse arenaen etter talet folk som kjem, er kanskje det aller viktigaste. Dei er gode på hopp, men langrennsstadionet er nok litt for stor for det som er eit realistisk publikumstal her i Slovenia, seier Skinstad.

Berekraftig

Over 25 stykk har reist frå Noreg for å observere gjennomføringa av VM for å førebu seg til det neste på heimebane. Det talet involverer rennleiarar, stadionansvarleg, hoppbakkesjefar, drift frå Trondheim kommune, ordførar, politimeister og kommunedirektør.

– Det blir veldig viktig å lage ein spesifikk og tydeleg avtale mellom anleggseigar og arrangør. Vi har sett på logistikk, korleis det er bygd med mediesenter, og det er plussar og minus med alt, seier Skinstad.

Målet til VM i Trondheim er å bli tidenes mest berekraftige ski-VM.

– Korleis skal de få til det?

– Det går på avfallshandtering, attvinning innanfor energi og bruk, og vi skal bruke elektriske køyretøy. Og så gjeld det den sosiale dimensjonen. Det er veldig viktig å få med oss dei folka som vanlegvis ikkje er på skirenn, til å like skisporten og trivest med å vere med. Det skal vere plass til alle, seier han.

Måndag, dagen etter at ski-VM 2023 er over, startar jobben.

– Då skal vi skape engasjement, som gjer at flest mogleg har lyst å kome til Granåsen i 2025. Eg gler meg skikkeleg, seier han.