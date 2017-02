Graabak fikk «papparefs»: – Foreslo straffetur til Sør-Korea

– «Det var grei hopping, men jeg tror vi må ta oss en tur til Sør-Korea. Det her nytter ikke», sa han til meg.

Det var den noe humoristiske beskjeden Jørgen Graabak fikk av faren etter hoppdelen under søndagens lagkonkurranse i kombinert.

Norge endte til slutt opp med en sølvmedalje bak suverene Tyskland.

Etter hoppdelen lå Norge på en 5.-plass, ett minutt og syv sekunder bak det tyske laget. Graabak hoppet 94 meter, og var fornøyd med egen innsats i hoppbakken.

– Jeg fikk en påpakning av pappa etter hoppet. Jeg trodde han skulle komme til å skryte av meg, men han foreslo straffetur til Sør-Korea for å trene i OL-bakkene. Han var ikke helt fornøyd med at jeg brukte fire dager med å finne ut av hoppbakken her, sier Graabak og ler.

NY OL-SUKSESS?: Jørgen Graabak tok gull i forrige OL. Kanskje kan en sommerferie til Sør-Korea bidra til ny OL-suksess. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bakgrunnen for meldingen fra faren var at Graabak selv mener han trengte litt tid på å finne ut av hoppbakken i Lahti.

– Det blir nok en straffetur. Spise ris og hoppe i begge bakkene i Pyeongchang. Det trenger ikke være så dumt, det.

– Kravstor kar?

– Ja, det er bra det. Jeg har fått med mange gode verdier derfra, smiler Graabak.

– Det var egentlig bare litt tull mellom oss, forteller pappa Finn Arne Graabak.

– Kanskje vi ender opp med å gjøre det

FORNØYD: Jørgen Graabak var fornøyd med egen innsats i hoppbakken på lagkonkurransen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han skrev til meg at han ikke fant ut av bakken før i dag. Og da skrev jeg at det var litt synd han ikke hadde funnet ut av den tidligere, for det var jo en konkurranse her om dagen og. Og siden han tydeligvis bruker litt tid på å finne ut av bakker tenkte jeg det kanskje var lurt å ta en tur til Sør-Korea i sommer for å hoppe litt, sier pappa Graabak.

– Men blir det kanskje en tur til Sør-Korea, da?

– He he, det vet jeg ikke. Vi får tenke på det! Kanskje vi ender opp med å gjøre det, svarer han.

Stolt av sønnen

Til NRK forteller pappa Graabak at han egentlig var svært fornøyd med sønnens innsats i hoppbakken i dag, og sølvet laget fikk på lagkonkurransen.

– Jeg er veldig privilegert som i det hele tatt får lov til å reise til et VM. Og når jeg i tillegg har en sønn som er med er man kjempeprivilegert. Jeg er fornøyd, jeg. Kjempefornøyd!