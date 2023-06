Golftourene slår seg sammen – enighet mellom PGA-touren, europatouren og LIV

– Dette er surrealistisk, skriver den kjente golfjournalisten Kyle Porter på Twitter.

– Det er vanskelig å understreke hvor stort dette sjokket er, melder den anerkjente golfpodkasten No Laying Up på Twitter.

Nyheten om sammenslåingen av PGA-touren, europatouren og LIV-touren slo ned som en bombe i golfverdenen tirsdag.

Et navn på det nye selskapet skal bestemmes senere, men på PGA-tourens nettsider står det at Det saudiarabiske investeringsfondet (PIF), som står bak LIV-touren, vil gjøre en investering i det nye selskapet for å hjelpe det å vokse.

– Etter to år med forstyrrelser og distraksjoner, er dette en historisk dag for spillet vi alle kjenner og elsker, sier PGA-sjef Jay Monahan i en pressemelding.

SPONSET TOUR: Prins Mohammed bin Salman har spyttet inn milliarder i golfen. Foto: AP

– En god dag

LIV-touren har vært det store samtaleemnet i golfverdenen etter at den ble introdusert i fjor. Ligaen er sponset av Saudi-Arabia og er svært lukrativ for deltakerne.

Saudi-Arabia sine brudd på flere menneskerettigheter har ført til kritikk fra flere kantrer, blant annet Amnesty. Flere mener landet «sportsvasker» omdømmet gjennom touren.

PIF-leder Yasir Al-Rumayyan beskriver det hele som «en god dag for golfsporten».

– Vi er stolte over å gå i partnerskap med PGA-touren for å videreføre PIFs enestående suksess i å finne verdi og fremme innovasjon. Vi skal forene, promotere og utvikle golfsporten verden over, sier han i en pressemelding.

Al-Rumayyan blir styreleder i det nye selskapet, Monahan daglig leder.

Det vil fortsatt bli turneringer på hver av de tre tourene, men nå uten konflikter mellom dem.

Ekspert overrasket over sammenslåingen

Eurosports golfekspert, Per Haugsrud, ble tatt på senga av nyheten da NRK ringte.

– Det var gledelige nyheter. Det har ligget litt i kortene, men at det skulle komme så fort, det visste jeg ikke, sier han.

En rekke spillere har tidligere blitt betalt svimlende summer for å melde overgang til LIV-touren. Andre spillere, deriblant Hovland, valgte å takke nei til saudienes giganttilbud.

Haugsrud mener disse spillerne har grunn til å føle seg snytt etter sammenslåingen.

– Hva skjer da med gutta som har fått en milliard for å møte opp på LIV-touren? De som var utro, får lønn for det. Det høres litt «corny» ut.

– Hovland hadde jo også garantert fått en milliard for å takke ja. Han gir nok f i de pengene, men man skal ikke kimse av en milliard, sier Haugsrud.

SKUFFET: NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator, er ikke like positiv til sammenslåingen.

– Det er trist at de lar seg kjøpe såpass enkelt og billig, sier Saltvedt og sikter til PGA-touren.

– De sier ar de beste spillerne igjen skal møtes, men det er trist at det kan gjøres på denne måten. Det viser seg at PGA ikke var så moralsk opphøyet som de påsto underveis, legger han til.

– Surrealistisk

Haugsrud er på ingen måte den eneste som ble overrasket over sammenslåingen. Twitter koker etter at nyheten kom i 16-tiden norsk tid.

Stjernespiller Collin Morikawa mottok nyheten på sosiale medier.

– Jeg elsker å få nyhetene min på Twitter, melder amerikaneren.

OVERRASKET: Stjernespiller Collin Morikawa ble tatt på sengen av golfnyheten. Foto: AFP

Phil Mickelson, golfveteranen som fikk massiv motbør da han gikk til den kontroversielle LIV-touren, er svært godt fornøyd.

– Enormt bra dag i dag, skriver han.

Publikumsfavoritten etter Netflix-serien om PGA-touren, Joel Dahmen, går for en mer humoristisk kommentar etter dagens jordskjelv:

– Jeg som har vokst opp som fan av «4 aces», skriver han, og referer til navnet på ett av lagene på LIV-touren, som altså kun har eksistert i to år.

Siden konflikten mellom PGA-touren og LIV Golf startet, har det kommet en rekke søksmål. I pressemeldingen opplyser partene at alle rettstvister nå blir lagt bort.