Golfstjerne trakk seg for å pleie kreftsyk mamma

– Det er tøft å konsentrere seg om golfen på grunn av det hun går gjennom, sier Jason Day ifølge golfweek.com.

Onsdag trakk han seg fra PGA-turneringen Dell Technologies Match Play for å tilbringe tid med moren, Dening Day.

Mistet faren til kreft

I fjor fikk hun diagnosen lungekreft, og førstkommende fredag skal hun gjennom en omfattende operasjon.

Day forteller at moren fikk beskjeden om at hun har 12 måneder igjen å leve tidligere i år. Dening Day har reist fra Australia til USA der hun vil bli operert. Jason Day fortalte videre at moren skal fjerne en cyste i lungen.

– Det har gått sterkt innpå meg. Mor sier at det ikke må dra meg ned, men det har det virkelig gjort, fortsetter Day, som mistet faren til kreften da han var tolv år.

– Familie er først

Onsdag tapte Day åpningskampen i PGA-turneringen mot Pat Perez.

Etterpå trakk han seg fra turneringen og brøt sammen i et tårevått intervju der han fortalte om situasjonen i familien.

– Jeg trenger tid sammen med henne for å forsikre meg om at alt går bra. Jeg har tenkt å være der for henne fordi hun er grunnen til at jeg spiller golf. Familien er først i denne tøffe tiden, sier Day.

Australieren vet ikke hvor lenge han blir borte fra golfen.

– Akkurat nå skal jeg være sammen med min mor. Det er for tøft for meg å tenke på golf, sier Day.