Golfstjerne rasar mot «trege» konkurrentar: – Ei skam

– Det må vere mykje mindre tid per spelar, og er du ikkje innanfor dei tidene, så blir du straffa. Ei skikkeleg straff for å vere for treg. Eg synest dei gir oss altfor mykje spelerom.

Det seier golfstjerna Matt Fitzpatrick til Sky Sports.

Engelskmannen vann nyleg storturneringa på Hilton Head på PGA-touren, etter omspel mot Jordan Spieth.

– Forferdeleg

Finalerunden spelte han saman med Spieth og Patrick Cantlay – ein runde som tok i overkant av fem timar og ti minutt.

– Spelar du i ei gruppe på tre, så burde du i mine auge gå rundt på fire timar. Fire og ein halv time som absolutt maks. Det er ei skam å komme i nærleiken av det, seier Fitzpatrick.

– Det er verkeleg forferdeleg. Problemet er at vi har snakka om dette i mange år, men det er aldri nokon som har gjort noko med det. Det er nesten bortkasta å snakke om det kvar gong, seier engelskmannen, som vann U.S. Open i fjor.

Reglane på PGA-touren mot sakte spel Ekspandér faktaboks Spelarane med eit gjennomsnitt på 45 sekund eller meir over ein periode på dei siste ti turneringane blir førte opp på ei observasjonsliste. Tidsbruken blir rekna frå den førre spelaren slår til den gjeldande spelaren slår slaget sitt. Det er likevel fleire unntak, mellom anna blir følgjande slag stroke: Alle slag som umiddelbart følgjer etter eit dropp, eit straffeslag og slag der ein spelar er den første i gruppa si til å slå frå ein type posisjon. Det kan til dømes vere for den første spelaren på utslagsstaden på eit hol eller for den første spelaren som skal putte på greenen.

Alle slag som krev stor tidsbruk.

For kvar spelar blir dei 10 prosent tregaste slaga strøket. Viss ein hamnar på observasjonslista vil runden til spelarane bli observerte og spelaren må då slå kvart slag på under 60 sekund, med mindre det er ein god grunn til at det ikkje blir overhalde. Vidare kan ei gruppe som mistar kontakten med gruppa framfor få ei åtvaring. Dei vil då få 40 sekund på kvart slag, med ytterlegare ti sekund for den første spelaren i ein ny type posisjon, som nemnt over. Straffa for å bryte reglane i ei turnering er slik: Éin gong - inga straff

To gonger - eitt straffeslag

Tre gonger - to straffeslag

Fire gonger - diskvalifikasjon

– Brutalt sakte

I The Masters veka før vart den siste runden gjort unna på nærare fem timar, det sjølv om det vart spelt i grupper på to spelarar. Den gong viste TV-bileta gong på gong at leiarballen med Brooks Koepka og Jon Rahm måtte vente i lange periodar på Cantlay og Viktor Hovland.

– Den gruppa framfor oss gjekk brutalt sakte. Jon gjekk på do sju gongar i løpet av runden og vi måtte framleis vente, sa Koepka etter runden.

Særleg spelet til Cantlay vart då kraftig kritisert. Sjølv seier han at det ikkje er nokon som har teke det direkte opp med han.

– Eg er definitivt tregare enn gjennomsnittet. Det har eg vore heile karrieren min, seier Cantlay om kritikken på ein pressekonferanse.

Han er likevel klar på at han ikkje er skulda i at det har gått tregt.

– Gruppene eg har spelt i har ikkje fått noka åtvaring dei siste to turneringane. Så vi har vore i posisjon heile tida, meiner amerikanaren.

HAR FÅTT KRITIKK: Patrick Cantlay (i blått) har fått mykje kritikk på sosiale medium dei siste vekene. Her saman med Xander Schauffele. Foto: JONATHAN BACHMAN / AFP

Ekspert: – Tungt som TV-sjåar å følgje med

Discoverys golfekspert, Marius Thorp, har forståing for Fitzpatricks frustrasjon.

– Eg synest ikkje det bidreg positivt, til å løfte golfen, viss det tek over fem timar viss ein spelar to og to eller tre og tre. Det er langdrygt, utan tvil. Eg håpar det er noko dei kan adressere og finne tiltak på, slik at det kan bli betre, rett og slett, seier han.

Sjølv seier han at han er litt «i villreie» for kva som faktisk kan gjerast for å få ned tidsbruken.

– Det skal vere mogleg å ha eit sett tal på tid, med sekund du har å bruke på kvart slag. Det burde vere mogleg å halde oppe. Eg skjønar at folk er ulike med rutinane dei har før eit slag, men det handlar om å vere klar når det er din tur til å slå og gjere forarbeidet i forkant, seier Thorp og held fram:

– Når det tek fem timar, slik det gjorde i den siste runden på Masters med to og to, så er det tungt som ein TV-sjåar å følgje med på. Ein må absolutt vere merksam på dette framover, slik at det ikkje blir verre eller endå meir negativt enn det allereie er.

– Synest du kritikken som har komme mot Cantlay er fortent?

– Han har vore treg ein periode og held berre fram slik viss det ikkje får konsekvensar eller han får beskjed om å kjappe seg. Personleg synest eg det går litt vel sakte med Patrick Cantlay innimellom. Viss ein klokkar inn eit par av slaga hans, så er vel dei eit godt stykke over ein tidsbruk han eigentleg er tillaten å bruke. Det er jo retningslinjer og føresegner der av ein grunn, meiner Thorp.