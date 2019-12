– Det er kjedelig å trene. Det var tungt å komme seg ut i dag, men jobben må gjøres, sier Johannes Høsflot Klæbo på den første hviledagen i Tour de Ski.

Fjorårsvinneren av touren reflekterer fortsatt over hvordan alle marginene på forbløffende vis gikk i hans favør dagen i forveien, under sprinten i Lenzerheide.

Der gjorde han selv en taktisk manøver i semifinalen som kunne ha kostet ham en finaleplass. Han var centimeter fra å havne i dødens posisjon.

– Det var så vidt det gikk. Hadde Erik Valnes gått litt lenger til venstre, så hadde jeg vært ute og stått igjen med semifinale, påpeker Klæbo.

Samtidig hadde den antatte hovedutfordreren i Tour de Ski, russiske Alexandr Bolsjunov, marginene mot seg. Han ble rett og slett offer for en taktisk manøver fra Pål Golberg.

STRÅLENDE START: Det meste har gått Johannes Høsflot Klæbos vei så langt i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tapte med vilje

For å ta det i detalj:

I sprint er det sånn at de to beste i de to første kvartfinalene går til første semifinale, mens de to beste i kvartfinale 4 og 5 går til andre semifinale. Bolsjunov og Golberg møttes i den tredje kvartfinalen, der vinneren går til første semifinale og nummer to går til andre semifinale.

Golberg ledet inne på oppløpet, men ploget og slapp Bolsjunov forbi seg rett før målstreken. Han tapte med andre ord heatet med vilje.

Dermed havnet Bolsjunov i første semifinale, som normalt sett er ansett som en fordel på grunn av lengre hviletid til finalen. Men Golberg hadde regnet seg fram til at det ville bli vesentlig svakere motstand i andre semifinale.

– Først kvalifiserte Federico Pellegrino og Klæbo seg til første semi, så var det Erik Valnes og Sergej Ustjugov. Da visste jeg at semifinale to ble veldig mye lettere. Det var et lett valg sånn sett, sier Golberg.

– Bra for min del

Mens Golberg tok seg til finale fra andreplass i det andre semifinaleheatet, endte Bolsjunov på fjerdeplass i den første semifinalen. Han kunne likevel gått til finale som «lucky loser», men tiden var ikke god nok.

Dermed ble Bolsjunov nummer åtte i konkurransen og fikk 30 bonussekunder. Hadde kommet til finalen, hadde han minimum fått 42 bonussekunder. Klæbo vant konkurransen og fikk 60 bonussekunder, altså 60 sekunder tidsfradrag i sammendraget.

Det er naturligvis ikke gitt at russeren hadde kommet til finale fra andre semifinale heller, men sjansene hadde vært vesentlig større mot lettere motstand. Sånn sett kostet Golbergs taktiske manøver ham trolig minst 12 sekunder.

Etter to etapper leder Johannes Høsflot Klæbo Tour de Ski 32 sekunder foran Alexandr Bolsjunov.

– Det som skjedde er bra for min del, for hvis ikke hadde det ikke vært over 30 sekunder nå. Det hadde vært ganske mye mindre. Så jeg er veldig fornøyd med det, sier Klæbo til NRK.

– Har du takket Golberg?

– Vi snakket litt om det i bilen i går. Jeg synes det var imponerende at han tok den sjansen.

HJELPENDE PLOGING: Det var for sin egen del han gjorde det, men likevel kan Pål Golbergs manøver bli gull verdt for Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Pedersen / NTB sc

– Kan utgjøre en forskjell

Ifølge Golberg har han ikke fått noen takk. Men så gjorde han da heller ikke manøveren for Klæbos del. Han ville skaffe seg selv en lettest mulig vei til finalen og lyktes med det.

– Forventer du likevel en del av premiepotten hvis Klæbo vinner?

– Nei, men et klapp på skuldra hvis de 12 sekundene blir avgjørende til slutt, sier Golberg med et smil.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er tydelig på at nettopp denne typen marginer kan avgjøre Tour de Ski.

– Potensielt er sånne sekunder veldig verdifulle. Jeg tror denne touren blir veldig jevn, så alle sekunder fra eller til kan utgjøre en forskjell på plasseringer, konstaterer Nossum.

Tour de Ski fortsette med 15 km fristil i intervallstart, på papiret Klæbos svakeste etappe før den avsluttende klatreetappen.

– Det blir et nøkkelrenn for min del. Jeg må være på hugget og ikke tape for mange sekunder, sier han.