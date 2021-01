Golberg vekker oppsikt – villig til å inngå «hestehandel» med trenerne om VM-distanse

I fullt alvor sier han dette om sitt kandidatur på både 30 og 50 kilometeren i mesterskapet som begynner om en måneds tid.

– Det kan være vi må gjøre en hestehandel. Litt avhengig av hvem jeg kjemper hardest mot. Men det er minst én distanse i tillegg til tremila jeg har lyst til å gå. Vi kan gå én hver, sier han og lanserer med det en høyst uvanlig løsning.

Råsterk etter nyttår

Etter en sesongåpning et godt stykke unna hans standard, har det for alvor løsnet for Gol-løperen. Han har kun topplasseringer på lengre distanser fra nyttår av. Han ble nummer to på 30 kilometeren i fellesstart klassisk på Lygna. Han fulgte opp med samme resultat under 30 kilometeren med skibytte under NM sist helg.

Pål Golberg gliser etter å ha blitt nummer tre på 30 kilometeren i Lahti bak Emil Iversen og Sjur Røthe. Foto: MARKKU ULANDER / Reuters

Da det hele skulle avgjøres under en knalltøff tremil i verdenscupen i Lahti lørdag var Golberg nok en gang med i teten. Han ble nummer to bak Emil Iversen og foran Sjur Røthe.

– Det er alltid godt å gå gode skirenn. Og i Lahti var det et skikkelig skirenn. Da har jeg bevist for meg selv at jeg kan være med de beste.

– Er du nå i posisjon til å gå det du vil?

– Absolutt. Jeg gjør det jeg kan. Hvis det var snakk om lureløp de siste helgene, så var det alt annet enn det på lørdag. Jeg er faktisk med, så det gir meg et håp om at jeg kan være med i et VM også.

Seks om fem plasser

For å gjøre en litt komplisert materie enkel:

På 30 kilometeren med skibytte er Sjur Røthe regjerende verdensmester. Emil Iversen har trolig banket seg inn på laget med to seire på to uker. Da er det tre plasser igjen på laget. Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og nettopp Golberg aktuelle kandidater for de tre siste plassene på laget.

På 50 kilometeren er det Holund som er regjerende mester. De fem ovennevnte andre kjemper da om fire plasser.

Golberg vil ikke ha så mange meninger om at Klæbo ikke stilte til start i Lahti.

– Men vi er seks stykker som vil gå tre- og femmil. En er reserve og får ikke gå. Det er et knallhardt valg.

– Jeg antar at Holund, Krüger og jeg kjemper om to plasser på tremila. Men jeg har i hvert fall veldig lyst til å gå femmila. Jeg får prate litt med Nossum.

– God hestehandler

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum ville verken ta ut eller vrake noen løpere etter verdenscuphelgen i Lahti. Han sier Pål Golberg er høyaktuell på VMs to lengste distanser.

På spørsmål om hva han tenker om en eventuell hestehandel slik Golberg skisserer, viser Nossum til landslagsløperens store interesse for akkurat dét dyret. Golberg har blant annet investert i en travhest tidligere.

STÅR OVENFOR TØFFE VALG: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg vet at Pål er veldig god på hest og ikke minst en god hestehandler, sier Nossum og gliser.

– Men er det mulig å unngå ham på både tre- og femmil?

– Det har vært mye kamp om plassene på det laget der, det har vi visst fra dag én. Jeg er heldig som har gode kolleger som jeg skal diskutere mye tropp og lag med.

– Vi skal nok komme frem til et femmannslag som er bra på distansen. Først av alt er det gledelig at jeg har mange å spille på. Uavhengig hvem av lander på så er den første reserven veldig god. Uttaket til tremila er tøft, det vil det alltid være.

– Angrer du på at Klæbo ikke måtte til Lahti når de andre viser seg så sterke?

– Når du har ut lag, uansett helg, så er det ikke vits i å angre seg. Den planen Johannes har satt sammen gjør nok at han er i veldig god form under dagene i VM, sier Nossum.