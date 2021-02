– Det fremstår knallhardt, sier Golberg om skepsisen fra NRK-ekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Bare Klæbo var bedre i prøve-VM

Søndag var han ute på en forholdsvis hard sprintøkt i løypene på langrennstadtion han liker så godt, for å forberede seg til VM-sprinten i klassisk stil torsdag. Mandag tok han det mer rolig i det lille løypenettet rundt hotellet til Norges Skiforbund.

Det er uvisst om han tenkte på de gode minnene fra ett år tilbake mens han gikk i kraftige stavtak i solskinnet, men det var i hvert fall her i Oberstdorf under prøve-VM i fjor at han imponerte stort.

Golberg ble nummer to bak Johannes Høsflot Klæbo den gangen. Han var i det hele tatt i storform i den øvelsen sist sesong.

KLAR FOR VM-SPRINT: Pål Golberg (venstre) ankom tirsdagens pressekonferanse sammen med Emil Iversen (foran). Foto: Terje Pedersen / NTB

– Fremstår knallhardt

Inn i årets sprintsesong har han kommet skjevt ut. Han mangler finaleplass i verdenscupen og røk ut i semifinalen under NM i Granåsen.

Det førte til at NRK-ekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen betvilte Golbergs plass i en norsk VM-sprinttropp. Hun gjorde det samme igjen noen uker senere etter generalprøven i Falun i slutten av januar.

– Hun er jo ansatt for å mene. Jeg har ikke lyst til å kommentere det, utover at hun må jo få lov å innta den rollen hun er komfortabel med selv.

– Ikke mange var imponert over Northug i 2015

Han begrunner sin uenighet med NRKs ekspert med at han var på pallen fire ganger på fem forsøk i verdenscupen i fjor. Han mener for eksempel ett dårlig valg ble kostbart og sørget for at det ble en tidlig exit i NM i år.

HAR TRENT GODT: I perioden etter en hektisk januar har Golberg ladet batteriene, blant annet her på precamp med landslaget på Sjusjøen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Og så er plutselig ting snudd på hodet... Ikke mange var imponert over Northug i 2015, heller, og det han hadde gjort i sprint. Det kan du se på resultatrekken hans før VM, sier Golberg.

Northug endte altså opp med VM-sprintgull i Falun for seks år siden.

– Nå er jeg definitivt ikke som Petter. Men jeg hadde et høvelig godt fjorår. Å si at jeg må ta meg sammen for å være blant fem personer på VM-sprinten, det virker knallhardt, gjentar Golberg.

Klæbo vekket oppsikt

På den siste pressekonferansen før VM-sprinten kom det få spørsmål til både Golberg og Håvard Solås Taugbøl. De fleste var rettet mot Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Erik Valnes.

Oppsiktsvekkende var det blant annet at Klæbo i et intervju med TV 2 uttalte at han ikke var favoritten under VM-sprinten. Trønderen gjentok budskapet da han møtte mediene tirsdag.

– Det sitter også tre andre her som kan være med og kjempe. Jeg ser ikke på meg som mer favoritt enn andre, sier Klæbo.

STROFAVORITT: Johannes Høsflot Klæbo, som her ankommer pressekonferansen i Oberstdorf tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Føler jeg er bedre

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener Golberg gikk under radaren, når han tross alt er det han mener en av favorittene.

– Jeg har jo ikke hatt noen enorm sprintsesong, medgir hovedpersonen selv.

– Men jeg føler jeg er bedre enn resultatene jeg har vist. Så har jeg kunnet forberede meg til dette rennet i noen uker. Og jeg vet at jeg har lagt ned arbeidet jeg har tro på inn mot et viktig skirenn. Da vet jeg at jeg er blant de beste. Så er det ålreit å slå litt underifra.

– Siste rennet huskes best

Sprintlandslagstrener Arild Monsen sier han forholder seg rolig til det som har kommet av kritikk mot eleven. Han legger til at han har gitt Golberg tillit fordi han har stor tro på ham.

SPRINTLANDSLAGSTRENER: Arild Monsen, her på vei til VM i Oberstdorf sist lørdag. Foto: Berit Roald / NTB

– Men hvordan opplever du diskusjonen om hans kandidatur til VM-sprinten?

– Man må alltid regne med diskusjoner om alle plasser. Det siste rennet er det som huskes best, om de som vurderer sitter i studio eller et annet sted. Det er naturlig også. Men jeg prøver å ha en litt mer langsiktighet på vurderingen av løperne, sier Monsen.

– Ifjor var det mye mindre tankevirksomhet

Etter en hektisk januar, der han innrømmet å ha vært sliten og uten sprut i beina etter fire rennhelger på rad, har Golberg endelig fått senket skuldrene. Han var fornøyd med svarene kroppen ga under landslagets precamp på Sjusjøen de siste to ukene.

Han forklarer likevel hvordan det kan ha seg at en landslagsløper blir sliten av å være på reisefot en måned, når tross alt resten av sesongen har vært preget av lite konkurranser og mye trening på hjemmebane:

– Det er mye å ta hensyn til. På samme tid i fjor var det veldig mye mindre tankevirksomhet knyttet til det å være skiløper. Det er min oppfatning.

– Under Norgescup på Lygna var det iskaldt, vi hadde elendige fasiliteter, måtte sitte i bilen mellom heatene. Det er bare én dag av mange. Det er totalen, sier Golberg.