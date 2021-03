Golberg har vurdert å bytte lag – mener dagens lagpolitikk blir helt feil

Han trenger litt tenketid og noen sekunder til å resonnere, før han svarer følgende på NRKs spørsmål om han har vurdert å bytte fra sprint- til allroundlandslaget fra våren av.

– Ja, sier 30-åringen og en av Norges beste sprintere og distanseløpere.

– Det er i sprintlaget jeg tror jeg kan utvikle meg best, men det går ikke hvis det går utover mine målsettinger som skiløper.

Akkurat det med målsettinger og krav til en sprintlandslagsløper kommer vi tilbake til.

Knallsterk på distanse i år

GULLVINNER: Pål Golberg, her under medaljeseremonien etter stafetten i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

For han har fått tid til å tenke godt gjennom årets VM-sesong og se fremover under rolige dager med familien i Gol.

Oppsummeringen er naturligvis at han har lagt bak seg nok en god sesong, men ikke fått fullklaff i Oberstdorf. Spesielt skuffende var det at finalen i klassisk sprint gikk uten ham.

Men fra nyttår har han markert seg i enda større grad som distanseløper. Golberg har vært blant Norges soleklart beste på tre 30 kilometere.

– Skal få samme muligheten

I OL neste år er det en sprint i skøyting, den stilarten som passer ham dårligst. Han bor selv i Oslo der store deler av allroundlandslaget holder til.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her sammen med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Han er klar på at det ikke handler om at han ønsker seg vekk fra laget, men at det handler om at han er i en fase i karrieren hvor han har lyst til å sikte seg inn på en annen retning. Golberg forteller at langrennshjertet hans banker hardest for lengre distanser.

Han er helt ærlig og åpen nå på at det morsomste han synes er å gå mot seg selv over tid og der han henter motivasjon til å holde på.

– Dersom Golberg ønsket å være på distanselaget, så hadde han fått lov til det. Akkurat som Klæbo har fått være på sprintlaget, så skal han få samme muligheten etter det han har gjort på distanserenn denne vinteren, er den klare dommen fra NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Forplikter mer enn distanselag

Grunnen til at Golberg har vurdert å bytte lag handler om noen utfordringer han har kjent på en stund. Det er å kombinere en sprint- og distansesatsing. Noe han føler enda ikke er lett på det laget han er.

– Jeg har skjønt at det å være på et sprintlag forplikter mer enn å være på et distanselag i form av hvilke skirenn du går. Det står ikke skrevet noe sted, men det er normen, sier Golberg, som ikke legger skjul på at han har problemer med at det er slik.

VIL HA ENDRING: Pål Golberg, her sammen med sprintlandslagstrener Arild Monsen under fjorårets sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De beste sprinterne må få sjansen de også

Det finnes flere, men han viser til ett konkret eksempel der han droppet å gå NM-sprinten på Konnerud i 2020. Det var ikke lenge før Ski Tour 2020, et av fjorårssesongens store høydepunkt.

Han ønsket å forberede seg ved å gå lengre distanser under norgesmesterskapet, men følte likevel et form for press på å gå sprintkonkurransen fordi han var på det landslaget han var.

–Det kan ikke være sånn at de seks beste langrennsløperne i Norge er på allroundlandslaget. Så er nummer 7-12 på sprintlaget. De beste sprinterne må få muligheten de også. Vi har en skisesong som er sammensatt av mange forskjellige renn. Da mener jeg at langrenn kanskje ikke er stort nok for å rendyrke sprint.

– Må utfordre

Han mener det nå er på tide at Skiforbundet ikke lengre tar ut de seks beste sprinterne på et sprintlag og de seks beste distanseløperne på allroundlandslaget. Han mener det ikke er riktig slik dagens langrenn er utformet.

SKUFFET: Pål Golberg, her under VM-sprinten i Oberstdorf. Der ble han bare nummer åtte til slutt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De 12 herreløperne som skal tas ut på landslag bør være de beste i landet uavhengig av om det er sprint eller distanse, mener Golberg, som også mener en og annen rendyrket sprinter kunne vært skjønnet inn på et landslag.

– Vi må utfordre den politiske modellen. Vi er fem av seks på sprintlandslaget som satser allround og et allroundlag der én av seks har interesse av å gå fort på sprint. Slik de to lagene er i dag, så stemmer det ikke.

– Hva tror du skjer kommende sesong?

– Jeg tror vi internt har sett mer og mer hvor dette bærer. Vi får virkelig kjenne på det til vinteren. Vi skal ta ut åtte utøvere til OL. Da vil jo en skiløper som er god på både sprint og distanse være høyere verdsatt enn en som bare er god på en av delene, sier Golberg.

Langrennssjef Espen Bjervig har fått forelagt Golbergs utspill. Han skriver i en e-post til NRK at «Pål har mange interessante tanker og innspill. Dette diskuterer vi internt».