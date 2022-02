Golberg kritiserer Iversens dolke-utspill: – Trist at noe sånt skjer i et mesterskap

– Jeg ljuger hvis jeg sier at det ikke påvirker. Jeg synes det er trist at noe sånt skjer i et mesterskap.

– Hva synes du om at han går ut i media med det?

– Jeg skjønner at Emil har følt seg urettferdig behandlet, og det er kjipt. Men vi er et lag og står i et OL der vi er avhengig av hverandre, jeg skulle gjerne ønske vi klarte å holde enkelte ting internt, sier Golberg til NRK etter sin niendeplass på fredagens 15 km klassisk.

For da 15-kilometerlaget omsider ble offisielt bekreftet torsdag, var det uten Emil Iversens navn. Det tok Iversen svært tungt, og han valgte å være åpen om skuffelsen i et eksklusivt intervju med NRK:

– At jeg blir vraket, det er ikke så sykt. Men prosessen og veien til uttaket ... Det er klart ... Det har for meg vært ganske skremmende, vanskelig å forholde seg til og det drøyeste jeg har opplevd. Jeg føler jeg har blitt dolket i ryggen, sa han.

– Tillitsbrudd

Iversen svarte bekreftende på at han var blitt lovet en plass på 15-kilometerlaget, men i stedet ble Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Pål Golberg og Erik Valnes valgt.

– Det var veldig tungt å oppleve et slikt tillitsbrudd fra ledelsen over meg. Denne prosessen gjør at jeg har liten tillit til de som styrer. Den tilliten er sterkt svekket. Jeg har ikke opplevd noe sånt i livet mitt, verken i ski-karrieren eller utenfor, sa en gråtkvalt Iversen til NRK.

Til tross for at han mener burde ha droppet utspillet i media, forstår Golberg at Iversen er skuffet.

– Han er vel ikke skuffet over uttaket, men kanskje litt prosessen rundt, og jeg kjenner ikke til prosessen mellom Emil og Eirik og co., så det blir litt vanskelig for meg å stå å uttale meg om. Men uttak er og blir vanskelig i Norge, og det vil alltid være overkvalifiserte skiløpere som sitter og ser på skirenn. Det vil det bli på søndag.

– Når fikk du beskjed om at du skulle gå denne distansen?

– Det var vel da vi kom til høydeoppholdet for en liten måned siden, så da har jeg forberedt meg inn mot det løpet her.

Holund angrer

I motsetning til Golberg, ble ikke Hans Christer Holund påvirket av bråket rundt Iversen.

– Nei, for jeg leser ikke media under mesterskap, så jeg er egentlig helt isolert fra omverdenen og har kun fokus på å få ut mitt beste i mesterskapet. Jeg var helt uvitende om hva som hadde blitt sagt før jeg kom på stadion i dag. Det har ikke påvirket meg, sier Holund.

Han opplevde selv en skuffende vraking da han ikke fikk gå stafetten i Pyeongchang-OL for fire år siden, til tross for individuell medalje på tremila i forkant.

Da han ble kontaktet av media, holdt han frustrasjonen for seg selv

– Jeg valgte å gjøre det for fire år siden, og kanskje jeg angrer litt i ettertid på at jeg ikke gikk ut å sa det som det var. Samtidig er det jo noe ikke media får gjort noe med. Laguttak er en prosess som skjer mellom utøver og trener. Det hjelper ikke å ta det i media, sier Holund, som likevel skjønner at Iversen gjorde det.

– Ingen som får munnkurv

– Det er takhøyde for å gjøre det man vil og det er ingen som får munnkurv på laget vårt. Folk skal få lov til å si det de vil og det er sånn det bør være, sier Holund.

Erik Valnes bekrefter overfor NRK at han onsdag fikk beskjed om at han skulle gå 15-kilometeren. Trolig var det han og Iversen det sto mellom,

– Vi har prøvd å fokusere så mye vi kan på dette løpet. Men det er ikke artig når det sitter en lagkamerat på hotellet og er skuffet og det ikke har gått som han ville. Vi får prøve å muntre ham litt opp, sier Valnes til NRK.

Vil ikke kommentere

Det eneste langrennssjef Espen Bjervig ville si torsdag kveld, var:

– Jeg kommenterer ikke interne prosesser og jeg vil følge opp dette videre med Emil da dette virker uklart for meg.

VIL TA DET INTERNT: Eirik Myhr Nossum Foto: Torstein Bøe / NTB

– Alt som omhandler det, behandler vi internt, er alt landslagstrener Eirik Myhr Nossum vil svare på NRKs spørsmål om hvorvidt det stemmer at Iversen hadde fått lovnader om å gå 15-kilometeren.

– Hvor fornøyd er du med at det skjedde som det gjorde?

– Alt som omhandler den saken holder vi internt.

– Det antydes at du også er blitt overkjørt, hva kan du si om det?

– Alt som omhandler den saken holder vi internt.

Det eneste Nossum vil si er at han ikke hadde snakket med Iversen før fredagens løp, men at han har planer om å gjøre det i løpet av dagen-

– Jeg satser på det. Det bør gå greit, sier Nossum til NRK.