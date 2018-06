– Det føltes bra, jeg var litt nervøs siden det var min første kamp, sa Bolt etter kampen.

– Energien var fantastisk og jeg er takknemlig for fansen som kom hit og ga meg den energien. Dette er bare første steg. Jeg vil vise verden at jeg kan spille fotball, fortalte han.

10. juni skal Bolt spille en stjernetung veldedighetskamp på Old Trafford i Manchester. Han har derfor den siste uken deltatt på treningene til Strømsgodset.

Sprintstjernen ankom Drammen tirsdag kveld og ble onsdag forrige uke presentert på Marienlyst i forbindelse med et spillermøte før treningen.

FRUSTRERT: Usain Bolt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Startet på benken

Tirsdag var han også med i troppen som møtte Norges U19-landslag.

Usain Bolt måtte riktignok se den første delen av kampen fra benken, men da det gjenstod 20 minutter av kampen steg stemningen blant publikum betraktelig da Bolt ble satt inn på gressmatta.

Han ble byttet inn som midtspiss etter 70 minutter til stor jubel fra fansen.

Stjernen scoret imidlertid ingen mål i løpet av kampen. Han forsøkte seg likevel på noen finter underveis til stor jubel, men greide ikke å forhindre at U19-laget vant 1-0.

Erik Botheim scoret Norges mål.

Frustrert over tapet

Etter kampen virket Bolt litt irritert over tapet.

– Jeg ville få mulighetene til å bruke farten min. Jeg sa til gutta at de måtte «spille i bakrom, spille i bakrom, spille i bakrom». Disse gutta er 19 år gamle, jeg er sikker på at jeg er raskere enn dem, sier Bolt.

– Jeg ville ha en ball gjennom, men fikk det ikke, så jeg var litt frustrert, fortsetter sprinteren.

31-åringen forsøkte seg også på en heading mot mål, men forsøket fra fem meter ble blokkert av en forsvarer.

TAPTE: Usain Bolt gikk på et tap sammen med Strømsgodset mot U19-landslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fikk godkjent karakter

Bolt fikk flere berøringer mot slutten av kampen, men klarte ikke vise fram superfarten han har vært kjent for.

En av de som fulgte Usain Bolt fra tribunen, var tidligere Strømsgodset-spiller Martin Ødegaard.

Godset-trener Tor Ole Skullerud ga Bolt godkjent karakter etter kampen.

– Jeg synes det var ok. Han hadde sikkert mer lyst til å være med i spillet, men det greide vi ikke å få til for ham i dag, men han hadde noen involveringer som var ok. Så han så ut som han koste seg og hadde det gøy, sier Skullerud.