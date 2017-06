– Det er et fåtall det gjelder. Men jeg føler det er altfor mye negativitet her på Marienlyst blant hjemmesupporterne. De aller fleste støtter oss, men så har vi noen som trekker i motsatt ende, for å si det sånn. Det er uvant å oppleve det blant egne fans, sier Pettersen til NRK.

Veterankeeperen reagerte på slengbemerkninger fra egne supportere etter å ha spilt ballen ut over sidelinjen under mandagens kamp mot Molde.

«Fingeren» ble den store snakkisen etter kampen, og mange mente keeperen burde beklaget oppførselen.

Etter kampen forklarte keeperen hvorfor han reagerte, men tidligere tirsdag la han seg også flat for måten han reagerte på.

– Jeg beklager at jeg overreagerte i går. Jeg skulle ikke ha gjort det, sa Pettersen først til klubbens nettside.

– Det må vi få bort

Pettersens reaksjon mandag kveld skapte debatt i sosiale medier. Gikk keeperen langt over streken, eller bør også spillere få lov til å reagere?

Keeperen understreker overfor NRK at reaksjonen var et utløp for frustrasjon som har bygget seg opp over lang tid.

– Du mener supporterne bør gå i seg selv?

– Ja, som sagt gjelder det ikke alle. Nå gjør jeg det, men det er andre som bør se seg litt i speilet, tenke på hvorfor de er på kamp og hva de vil. Kan vi ha det sånn her? Det er et spørsmål de fleste bør stille seg, sier Pettersen.

Han påpeker at «99,9 prosent» av supporterne gir uvurderlig støtte både hjemme og borte, men keeperen mener den sportslige situasjonen ikke er en god nok forklaring for unntakene.

– Jeg har forståelse for frustrasjonen slik det er i dag, men det er noe som har skjedd i mer eller mindre halvannet år. Man kan ikke bare skylde på tabell og posisjon nå, sier Pettersen.

Supporterleder Thor Arne Hansen mener konflikten burde vært håndtert annerledes.

– Hvis han føler at han ble psyket ned i lengre tid, skjønner jeg litt av reaksjonen hans. Men det burde vært gjort på en annen måte. Det kunne blitt tatt internt, og så kunne vi sett på saken etter å ha pratet med klubben, sier Hansen til NRK.

Han understreker at supportere ikke skal «slenge dritt» mot eget lag.

– Det må vi få bort. Men det er 1700 medlemmer i Godsetunionen, og det er klin umulig å finne ut hvem som står og roper hva. Vi må komme med en oppfordring til egne supportere om at det ikke er akseptabelt, sier Hansen.

Risikerer straff

Norges Fotballforbund (NFF) opplyser til NRK at påtalenemnda nå vurderer om det skal opprettes sak mot Pettersen eller ikke.

Hvis påtalenemnda innstiller på straff, vil det være opp til doms- og sanksjonsutvalget å konkludere.

NFF har tidligere straffet fingergester mot motstanderens supportere med bøter. I 2012 fikk daværende Rosenborg-spiller Steffen Iversen 7500 kroner i bot for å ha vist fingeren til Klanen.