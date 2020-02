God Ødegaard i viktig seier

Østberg og Johaug måtte ty til gulv- og vindusvask: – Må ikke tro nordmenn bare bor på luksushotell

LAHTI (NRK): En drøy uke etter at det norske laget bodde under Petter Stordalens tak i Åre, var det tilbake til hotell-virkeligheten for Therese Johaug i Finland. Dermed klarte ikke skistjernen å unngå å sende en liten beskjed til kritikerne av Norge under Ski Tour 2020.