Gliser av egen «juniortabbe»: - Skal ikke gjøre det igjen

Mistet gifteringen under åpningsseremonien: – Jeg er så lei for det

Den italienske friidrettsutøveren Gianmarco Tamberi, som konkurrerer i høydehopp, mistet gifteringen under åpningsseremonien.

Italias store yndling la ut en svært poetisk tekst på Instagram hvor han unnskyldte seg til sin kone.

– Jeg er lei for det, kjære. Jeg er så lei for det. Jeg har gått ned for mange kilo de siste månedene eller kanskje var det den ustyrlige entusiasmen over det vi holdt på med, skriver Italias flaggbærer.

Videre beskrev 32-åringen hvordan ringen fløy av fingeren hans og havnet i elven – og at det hele kanskje har en dypere mening.

– Jeg tror det kan være en stor poetisk side av gårsdagens ugjerning, og hvis du vil, kaster vi din i den elva også, slik at de er sammen for alltid.

Et av bildene i innlegget viser fjeset til Gianmarco Tamberi redigert på en av karakterene i den populære filmen «Ringenes Herre».