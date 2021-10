Glimt-sjefens beskjed til Ståle Solbakken: Ola (23) hører hjemme på landslaget

Onsdag kveld vant gultrøyene den svært viktige toppkampen i Eliteserien mot Molde 2-0.

Hugo Vetlesen og Ola Solbakken scoret Glimts mål i andre omgang.

98-modellen Solbakken har nå tre mål og tre målgivende pasninger på de siste seks kampene for Glimt og er i sitt livs form.

– Det er en spiller som strutter av selvtillit. Han er i ferd med å bli en spiller av høyeste, høyeste klasse, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim om Glimts stjerneskudd.

– Må med i landslagstroppen

Den fysisk sterke og hurtige trønderen, som også har gode tekniske ferdigheter, har nå meldt seg på i alvor om kampen om et uttak på A-landslaget.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke i tvil om hva han ville gjort hvis han var Ståle Solbakken.

HYLLER SOLBAKKEN: Kjetil Knutsen er imponert. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

– Ola Solbakken må jo med i landslagstroppen i november, skriver Mathisen på Twitter onsdag kveld.

Glimt-trener Kjetil Knutsen bruker særlig én oppsummerende beskrivelse om sin egen elev: X-faktor.

Glimt-sjefens beskjed til Ståle

Knutsen forstår dem som vil ha Solbakken på landslaget.

– For øyeblikket mener jeg Ola Solbakken hører helt naturlig hjemme i Ståle Solbakkens landslagstropp. Der er han nå, og det har han vist over tid, sier Knutsen til NRK.

– Han har over tid løftet prestasjonsnivået sitt til et veldig høyt nivå, og et stabilt høyt nivå, legger han til.

Knutsen mener nemlig 23-åringen passer perfekt inn i Ståles lag.

– Norge har spilt en del 4-2-3-1 og 4-3-3, og du skal lete lenge etter en tydeligere rollespiller enn Ola, sier Glimt-sjefen.

NYTT MÅL: Her scorer Ola Solbakken 2-0-målet for Glimt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er mer skeptisk.

Han tror ikke Ola Solbakken blir tatt ut når hans navnebror Ståle tar ut troppen mot Latvia og Nederland 02. november.

– Jeg klarer ikke å se hvem som eventuelt skal ut for å gjøre plass til ham. Men det er nok riktig at han er en spiller de vurderer nøye, slik de gjør med mange spillere i sjiktet rett bak troppen, sier Torp til NRK.

Selv er ikke Ola Solbakken veldig opptatt av å snakke seg inn i landslagsdiskusjonen.

– Jeg har ikke tid eller energi til å ha fokus på det. Kampene kommer tett som hagl, sier han til NRK etter kampen.

– Men så vet jeg at, hvis jeg og Glimt gjør det bra, så kan jeg være aktuell. Men det er ikke det som er fokuset mitt, legger han til.

Mot Molde storspilte han igjen. Han legger ikke skjul på at han stortrives på fotballbanen om dagen.

– Jeg er i bra form, men jeg skal bli mye bedre. Jeg har tatt steg for steg helt siden jeg kom hit. For dere ser det kanskje ut som jeg kom fra intet, men jeg føler jeg har tatt steg for steg, sier han.

KONTANTE: Glimt var nådeløse mot Molde i andre omgang onsdag kveld. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Seieren gjør at fjorårets seriemester nå leder serien med fire poeng ned til onsdagens motstander Molde når seks runder gjenstår av ligaen.

– Det var jævlig deilig. I første omgang henger vi litt i tauene, men blir enig om hva som trengs i andre omgang, og det bærer frukter, sier Glimts Brede Moe til Eurosport etter kampen.

– Uhyre tungt

I Molde-leiren er stemningen noe dystrere.

– Det er uhyre tungt. Vi må nok vinne de siste kampene, så får vi håpe at Glimt glipper, sier Magnus Wolff Eikrem til Eurosport.

– Vi har satt oss selv i en vanskeligere posisjon med resultatet i dag. Jeg ser ikke bort fra at han har rett i det, svarte Molde-trener Erling Moe.

– Har stått i dritten

Glimts andre målscorer Hugo Vetlesen var følelsesladet etter kampen. Han ble byttet inn i pausen og scoret etter bare to minutter på banen.

– Jeg har stanget og stanget hele sesongen. Det er veldig deilig. Det er litt mye følelser nå, så jeg må passe på hva jeg sier, sier Vetlesen til Eurosport etter kampen.

– Nå får han igjen for alle de gode bevegelsene han gjør som ikke er så synlige. Han har stått i dritten, og dette er så fortjent, sier Botheim om Vetlesen.

Onsdagens kamp ble på forhånd omtalt som en seriefinale, men det var mange ledige seter på Aker Stadion søndag kveld. Det var det flere som stusset over.

– Burde det ikke vært full stadion når det er seriefinale, spurte tidligere toppscorer Thorstein Helstad på Twitter.

Markedssjef i MFK, Oddvar Talset, opplyste til lokalavisa RBnett at de har forståelse for at kamptidspunktet var utfordrende for noen, og at de forventet å lande på rundt 6500 og 7000 solgte billetter. Kapasiteten på Aker Stadion er 11800.

Glimt måtte klare seg uten Patrick Berg mot Molde, og hadde fra før Ulrik Saltnes ute med skade, og dermed ble unge Elias Hagen skjøvet inn på laget til seriemesterne. 21-åringen klarte seg bra mot en god Molde-midtbane.

– Han kommer rett inn og leverer, er dommen fra lagkamerat Brede Moe, som lot seg intervju av Eurosport.

EN SJELDEN BOM: Amahl Pellegrino pleier å treffe når han får sjansen fra god posisjon, men ikke denne gangen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB�

Selve kampen var fartsfylt og morsom. Etter 11 minutter burde Glimt ha tatt ledelsen. Amahl Pellegrino ble spilt alene gjennom med Andreas Linde etter at Glimt brøt en fæl Sheriff Sinyan-pasning, men Pellegrino avsluttet svakt. Dermed slapp Molde med skrekken.

Midtveis i første omgang var det Magnus Wolff Eikrems tur til å prøve seg. Moldes midtbanegeneral, som var tilbake etter et skadeavbrekk, fikk plutselig ballen i beina rett foran Glimts mål, men avslutningen ble for svak og gikk rett på keeper.

Minuttet senere var det Ola Brynhildsens tur til å prøve seg, men avslutningen fra kloss hold gikk utenfor stanga. Der burde Molde tatt ledelsen, men det sto 0-0 til pause.

Innbytter-scoring på direkten

Kjetil Knutsen tok grep i pausen og erstattet Sondre Brunstad Fet, som har slitt med sykdom, med Hugo Vetlesen.

Det betalte seg. Etter bare to minutter på banen scoret Vetlesen kampens første mål da han fikk ballen av Fredrik Bjørkan, som gled gjennom Molde-forsvaret på vakkert vis og serverte lagkameraten.

Kort tid senere økte Glimt til 2-0 da Ola Solbakken løp i bakrom og ble spilt fint fri av Brede Moe. Alene med Linde hamret 23-åringen inn kveldens andre scoring.

2-0 ble også sluttresultatet, og Glimt tok dermed et stort steg mot nytt seriegull.

Bodø/Glimts neste kamp spilles hjemme mot Sandefjord førstkommende søndag. Molde møter Strømsgodset i Drammen samme kveld.

Så venter en tur til Roma for Glimt, en kamp mange er spente på etter 6-1-storseieren sist. Det oppgjøret spilles 04. november.