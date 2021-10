Glimt-sjefen stusser på det Roma gjorde før stortapet – røper Mourinhos ord

En kamp for de norske historiebøkene endte med en sensasjonell 6-1-seier til Bodø/Glimt over den italienske storklubben Roma i Serieligaen torsdag kveld.

Bragden vekker oppsikt verden over, naturlig nok.

På pressekonferansen etter kampen la ikke Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen skjul på at han hadde stor tro på seier før kampstart.

Årsaken: Romas tilnærming til kampen.

– Det virket ikke som det var her de hadde tenkt å legge igjen masse krefter, såpass må vi være ærlige og si. Jeg opplever at de hadde fokus på vind- og værforhold og slikt. Det talte ikke i vår disfavør, sier Knutsen.

José Mourinho måtte se Bodø/Glimt juble gang på gang i oppgjøret torsdag. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Røper Mourinhos ord

Glimt-sjefen vant dermed trenerduellen mot sin mer meritterte motstander i José Mourinho. Etter kampen fanget TV-bildene opp at de to slo av en kort prat.

Knutsen røper hva som ble sagt:

– Han er en veldig hyggelig mann. Det var veldig kort, men han sa «nyt kvelden, veldig fortjent», forteller han.

Overfor NRK slår Knutsen fast at torsdagens kamp topper alt han har opplevd i trenerkarrieren så langt.

– Vi har noen kamper på høyt nivå, men jeg må vekte denne ekstremt høyt. Milan-kampen borte var en sterk prestasjon, og vi har en del i hjemlig serie, men det blir en helt annen referanse på det du møter. Jeg tror jeg vekter denne høyest, sier Knutsen.

– Kan vasse i tilbud

Den 53-årige bergenseren er allerede ønsket som Rosenborgs nye trener, men etter torsdagens maktdemonstrasjon, og flere år med fantastisk utvikling av Glimt-laget, spørs det om ikke Knutsen snart blir attraktiv for større klubber.

– Han kan nok vasse i tilbud, sa LSK-spiller Pål André Helland på Viasats sending etter kampen.

Men Knutsen toner ned spekulasjonene.

– Nummer én: Jeg har ikke mange agenter. Det trenger jeg ikke. Det er viktig at man puster litt med magen og forstår hva som gjør at man får sånne opplevelser. For meg er det de dagligdagse tingene som er viktig: gå på jobb i Glimt og møte de fantastiske menneskene og den fantastiske spillergruppen. Det gir meg mye mer enn alt det andre som veldig mange andre er opptatt av, sa Knutsen.

Og legger til:

– Det er helt naturlig at det blir interesse rundt spillere og kanskje trenere når de gjør det bra, men det er ikke alltid grønnere på den andre siden, slår han fast.

Trekker frem flere spillere

Glimt hylles nå over hele Europa, og selv italienske medier lar seg imponere av gultrøyene.

«Berg orchestra in mezzo» skriver La Gazzetta dello Sport. Det kan oversettes som «et Berg-orkester i midten», og avisen mener landslagsspilleren styrte laget sitt på verdig hærfører-vis.

Også andre prominente fotballpersonligheter lot seg begeistre.

Selv er Kjetil Knutsen imponert av en rekke av spillerne sine.

– Mot Roma var det noen som gikk helt bananas. Erik Botheim og Sol (Ola Solbakken) er «outstanding», dette var kanskje det beste jeg har sett av Sol. Den kraften og de avslutningene … Botheim er involvert i fem scoringer, det er jo ikke så verst. Og så har vi en kaptein på midten der (Patrick Berg) som er helt, helt rå. Vi har også to midtstoppere med fart, backene våre angriper hver gang det er mulig. Det er mange å trekke frem, men hvis jeg skal ta én, trekker jeg frem Solbakken, sier Knutsen.

Bodø/Glimt sjarmerte en hel fotballverden torsdag kveld. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Alle trenere må lære av dette

Glimt-sjefen var på gråten rett etter kampslutt torsdag kveld. Knutsen sa gang etter gang hvor stolt han er av spillergruppen sin.

– Jeg tror faktisk aldri Mourinho har tapt så mye før, jeg tror dette var tidenes resultat i disfavør. Han er kjent for å være en defensiv taktiker, så dette forteller litt om Bodø/Glimt og hvor langt vi har kommet på vårt beste og hvor stort potensialet er, sier han.

Knutsen har rett. Ifølge statistikkbyrået Opta har José Mourinho 1008 kamper som trener på toppnivå, dette var første gang hans lag slapp inn seks mål.

– Alle trenere må lære av dette. Alle bevegelser i Bodø/Glimt går i forkant av neste situasjon. Det er et mønster, en bevegelse utløser en ny bevegelse, og da har du kommet langt, sier Nils Arne Eggen til NRK.

Og du kan jo bare gjette selv hvem som har vært Kjetil Knutsens store inspirasjonskilde som trener ...

Nå venter tre eliteseriekamper for Glimt før Roma venter på bortebane 04. november.

Uenig med Mourinho

Da spørs det om Mourinho tør stille med noe annet enn et toppet lag. Roma-sjefen la mye av skylden på stortapet på at han stilte med et svekket mannskap.

– Deres førstelag er bedre enn vårt andrelag, sa Mourinho etter kampen.

Knutsen mener det gir et feilaktig bilde.

– Vi kan snakke om at de ikke stilte med sin beste ellever, men de begynte å hive inn litt etter hvert. Og det er en keeper med hundre landskamper for Portugal og så videre. Det gjør meg bare enda stoltere, men uavhengig av kampen, er jeg utrolig stolt av hele spillergruppen og den mentaliteten de har, sier Glimt-sjefen.

Så hvor kan dette Bodø/Glimt-eventyret ende? Nils Arne Eggen legger i hvert fall ikke demper på entusiasmen.

– De kan vinne. Selvsagt. Alle som slår Roma 6–1 kan vinne, sier Eggen.