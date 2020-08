Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bodø/Glimt hadde muligheten til å skaffe seg en luke ned til Molde etter at tetrivalen snublet mot Sandefjord lørdag.

– Jeg visste at denne kampen kom til å leve helt ut, så jeg er bare utrolig glad for at vi vipper den i vår favør og tar en sliteseier, de er egentlig de deiligste, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK.

Seieren satt lengre inn enn normalt for Glimt denne sesongen. Godset presset tøft og det var store sjanser begge veier.

– Det blir litt for spennende. Vi har muligheter begge omganger til å avgjøre kampen, men når vi ikke tar mulighetene vet vi at Godset er et godt lag som har et bra trykk. Det blir litt skummelt, men vi får heldigvis scoret til slutt. Det er sinnssykt viktig med tre poeng og seks poeng forsprang ned til Molde, sier målscorer Philip Zinckernagel til NRK.

Til slutt var det stortalentet Jens Petter Hauge som avgjorde for Glimt. 20-åringen hadde en frustrerende kamp hvor han misbrukte sjanser på rekke og rad, men til slutt satt ballen endelig bak Viljar Myhre i Godset-buret.

– Jeg begynte nesten å miste trua underveis der, men det var deilig da den endelig satt. Jeg prøvde å ha fokus på å bare score på den neste muligheten, sier Jens Petter Hauge til Eurosport.

Til NRK sier Glimt-kanten at hver seier betyr mye slik situasjonen er på toppen av tabellen.

– Vi har satt oss i en posisjon der vi må levere hver gang vi går på banen. Vi tar tre poeng uten at det er noen kjempe kamp, det smaker deilig i dag. Vi hadde en mulighet til å få en litt større luke, den tar vi, men det er ikke vakkert, sier Hauge.

Skadeproblemer

Det var hjemmelaget som tok ledelsen tidlig i første omgang da Ulrik Saltnes fant Zinckernagel og Glimts målpoengmaskin dunket ballen i mål.

Ledelsen varte bare et snaut minutt før Moses Mawa utliknet for gjestene. Strømsgodset-spissen fikk en enkel oppgave med å sette ballen i mål etter et godt innlegg fra Kristoffer Tokstad.

Det var en tett og intens kamp mellom de to lagene på Aspmyra. Her er Philip Zinckernagel i duell med Sondre Fosnæss Hanssen. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Samtidig holdt Glimt-stopper Brede Moe seg til baksiden av låret da han slapp Mawa fri i feltet, og måtte bli byttet ut for det som virket som en strekkskade.

Forsvarssituasjonen til Glimt ble bare forverret noen minutter seinere da venstreback Fredrik Bjørkan også måtte byttes ut med en skade.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Glimt gikk likevel til pause med ledelsen. Igjen var Zinckernagel involvert, da hans farlige innlegg ble styrt mot eget mål av Niklas Gunnarsson.

Godset farlige

Strømsgodset var langt fra ufarlige og deres høye og intensive press førte til at det ble mange og store sjanser i begge ender av banen. Gjestene fra Drammen kom til flere av dem og det var ikke ufortjent da Kristoffer Tokstad dukket opp på bakerste stolpe og på hel volley dunket inn utlikningen.

Kristoffer Tokstad hadde en scoring og en målgivende, men det holdt ikke for gjestene. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Denne gangen var det Glimt som umiddelbart svarte etter å ha sluppet inn. Jens Petter Hauge hadde brent en enorm sjanse tidligere i andre omgang, men da Sondre Fet spilte han gjennom under minuttet etter Godset-utlikningen, var Hauge sikker.

Strømsgodset ga seg på ingen måte og kunne fint fått med seg poeng fra Aspmyra.

– Jeg synes vi spiller en veldig god kamp, vi dro til Bodø for å vise hvem vi er og for å bli testet mot de beste i Norge nå. Jeg synes vi lykkes, spiller en god første omgang hvor vi trykker de i store perioder, sier Godset-trener Henrik Pedersen til NRK.