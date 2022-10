Glimt med stormløp da Arsenal slapp med skrekken

Etter en jevn 1.-omgang der Bukayo Saka sendte Arsenal i ledelsen, stupte vertene i angrep i jakten på en utlikning.

Fra det 52. til det 58. minutt skapte hjemmelaget tre store sjanser:

Amahl Pellegrino og Ola Solbakken fikk først begge gode avslutningsmuligheter, men ballen gikk henholdsvis i klypene på Matt Turner og noen centimetere over mål.

Runar Espejord mener Arsenal-keeperen kom godt forberedt, og at han hadde trolig lagt merke til skruene til Pellegrino.

– De har vel sett det et par ganger før. At han var forberedt skulle kanskje bare mangle. Men vi fortjente mer i dag, sier Espejord til Viaplay om Pellegrinos sjanse.

Roses av Ødegaard

Så trodde «hele» Aspmyra at Runar Espejord skulle score. Hugo Vetlesen brystet ballen ned til spissen, som fikk skyte upresset fra ti meter. Ballen gikk imidlertid skyhøyt over mål.

– Det ville seg bare ikke helt. Jeg tok så vidt i da den føk over, forteller Espejord.

Etter den tredje sjansen på kort tid svarte Arsenal-manager Mikel Arteta med å bytte inn Granit Xhaka og Gabriel Martinelli.

HOLDT UNNA: Mikel Arteta og Arsenal. Foto: CARL RECINE / Reuters

Hjemmelaget fortsatte å legge et press på gjestene, men gultrøyene klarte ikke å treffe med den siste pasningen eller avslutningen.

Tre minutter på overtid fikk vertene ballen i mål etter kampens siste hjørnespark. Da hadde imidlertid dommeren blåst frispark til fordel for Matt Turner da Nikita Haikin var for tøff i den rene keeperduellen.

Dermed var det bare målet som manglet for Kjetil Knutsens menn torsdag kveld.

– Den sjansen til «Pelle» er en fantastisk redning, mens den til Runar skal gå i mål, sier Knutsen.

Martin Ødegaard var meget imponert over sin tidligere motstander i Eliteserien.

Bodø er gode og flinke på eget spill. Flinke i frispillinjg og vandskelig å sette inn ordentlig press. Vi slurvet mer enn vi pleier å gjøre

Kalddusj før pause

Hjemmelaget leverte også en langt bedre 1.-omgang på Aspmyra enn i London. Gjestene styrte mye av spillet, men Glimt kom stadig mer med i kampen og skapte flere nesten-sjanser.

I det som var i ferd med å bli en god Glimt-periode, smalt det i den andre enden i det 24. minutt.

Bukayo Saka kom seg fri i 16-meteren da Marius Høibråten kastet seg ned og blokkerte avslutningen. Ballen traff imidlertid brystet på Saka og spratt tilbake over målstreken bak en utspilt Haikin.

AVGJØRELSEN: Bukayo Saka scoret med brystet etter å ha blitt truffet av klareringen. Foto: CARL RECINE / Reuters

Glimt fortsatte å angripe til tross for kalddusjen, men det ble bare nesten de store målsjansene. Etter 39 minutter vartet Hugo Vetlesen opp med en nydelig lobb mot Runar Espejord. Spissen var kun et par skostørrelser unna å få en tå på ballen og det som fort kunne blitt en utligning.

Spissen skulle altså få en langt større mulighet til å utligne, men det ble bare nesten for hjemmelaget torsdag kveld.

Advarte

Det er mange som har slitt på Aspmyra de to siste årene. Før torsdagens kamp stod Bodø/Glimt med hele 14 strake hjemmeseire i Europa.

Derfor var det – til tross for 3-0-tap i London – mange i Bodø som hadde et håp om å tukte Premier League-lederne på eget kunstgress.

– Den største fellen er å snakke for mye om kunstgress og bruke unnskyldninger om det, og vær og alt mulig. Det føler jeg er den største fellen man kan gå i, sa kaptein Martin Ødegaard før oppgjøret.

Arsenal beholdt fire spillere i 11-eren fra 3-2-seieren over Liverpool: Martin Ødegaard, Bukayo Saka, William Saliba og Ben White.

Ulrik Saltnes prøvde seg fra start etter å ha slitt med en vond hamstring, men 29-åringen klarte ikke mer enn 12 minutter. Hele Aspmyra reiste seg da Saltnes tuslet av banen til fordel for Albert Grønbæk

Torsdagens seier betyr at Arsenal fester et meget solid grep om gruppeseieren. Bodø/Glimt har nå igjen to nøkkelkamper: FC Zürich (borte, 27. oktober) og PSV (hjemme, 3. november).