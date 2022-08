Golfstjerner saksøker PGA-touren

Phil Mickelson og ti andre golfspillere, som har meldt overgang til den omstridte Saudi-Arabia sponset golfserien LIV, har gått sammen om å saksøke PGA-touren.

Bakgrunn for søksmålet er at utøverne som har meldt overgang til LIV blir utestengt for fremtidig deltakelse i PGA. Det melder The Wall Street Journal.

VG omtalte det først i Norge, og skriver at tre av saksøkerne, Talor Gooch, Hudson Swafford og Matt Jones, mener PGA-touren ikke kan nekte de adgang til turneringer de er kvalifisert til.

Bryson DeChambeau er en av dem som har saksøkt PGA. LIV-spillerne har lenge ment at PGA-touren ikke har rett til å stenge dem ute fra turneringer de er kvalifisert til og at PGA hindrer retten til fritt spill. (NRK/NTB)