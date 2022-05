Glimt-Knutsen hyller Moldes cuphelt (19) – prøvde selv å kjøpe ham

19-åringen ble som kjent matchvinner for Molde i cupfinalen mot Bodø/Glimt søndag kveld.

På motstanderens benk satt Kjetil Knutsen og fikk se sitt eget lag skuffe stort i finalen.

Men Glimt-sjefen lot seg imponere stort av Moldes unggutt, banens yngste for anledningen.

– Mannsverk har jeg sett ganske lenge. Han kommer til å bli en meget god fotballspiller, og det at han går frem og tar den straffen ... Det er ikke mye tvil, det viser at han har et godt hode også. Det er en spiller som kommer til å bli god i norsk fotball og antakeligvis på enda høyere nivå, sier Knutsen til NRK.

IMPONERT: Kjetil Knutsen liker det han ser av Sivert Mannsverk. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Var ikke konkurransedyktige

Han er selv kjent for å finne unge spillere og foredle dem til diamanter i Glimt.

Da Mannsverk gikk til Molde fra Sogndal i juli 2021 var interessen fra Rosenborg allerede godt kjent, men nå innrømmer Knutsen at også gultrøyene var på banen

– Ja. Vi hadde fulgt med ham, men akkurat der tror jeg ikke vi var konkurransedyktige når det gjelder der vi har vært og hvor vi har hentet spillere. Molde har fått en god spiller, slår Knutsen fast.

Molde kan ha skutt gullfuglen da de vant kampen om signaturen hans i fjor sommer.

Han har undertegnet en kontrakt som varer i fire år til, og den klubben som vil kjøpe ham neste gang må nok bla opp langt mer penger enn Molde gjorde for et snaut år siden.

SCORET: Sivert Mannsverk tok vare på muligheten fra krittmerket på en dag der Molde sløste med sjansene. Molde vant den utsatte cupfinalen 1-0 over Bodø/Glimt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Har ekstremt god tid

Ifølge Sogn Avis skal overgangen fra Sogndal ha en totalverdi på rundt 20 millioner kroner, store penger i norsk målestokk, men verdien har nok steget mye siden den gang, ikke minst etter søndagens finaleprestasjon.

Men unggutten stresser ikke med å ta enda et nytt steg.

– Jeg har ekstremt god tid og vil oppnå ting i Norge før jeg drar ut. Men så vet man også at markedet i Norge er blitt mye bedre i det siste, norske talenter blir plukket opp tidligere. Men jeg er veldig tålmodig og har mye å gå på, jeg vil bli en mer komplett spiller før jeg drar ut. Det er også mye av grunnen til at jeg byttet klubb innad i Norge, jeg ville ikke reise til utlandet i en tidlig alder. Jeg har lyst på trygge rammer rundt meg utenfor banen før jeg tar det neste steget. Det er jeg veldig bevisst på, sier han.

– Vet du om noe interesse for deg allerede nå?

– Nå tenker jeg absolutt ingenting på det, sier han.

– Minner om Roy Keane

Molde-trener Erling Moe har tidligere dratt frem store navn når han skal omtale sin egen elev.

– Han minner om Roy Keane, sa Moe til Nettavisen tidligere i sesongen.

Det er ingen dårlig sammenligning. Men så var Mannsverk også en av finalens beste spillere og tok ansvaret da den meget nervepirrende straffesparket skulle skytes et kvarter før slutt.

Ikke dårlig for banens yngste spiller.

Selv er matchvinneren høyt oppe etter karrierens første, og neppe siste, trofé.

– 19 år, matchvinner og cupfinalegull. Det er ganske sprøtt. Det har ikke gått helt opp for meg ennå. Men det er innsatsen laget legger ned som må fremheves. Vi vinner veldig fortjent, sier Mannsverk til NRK.

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem tok selv sitt første ordentlige cupgull søndag. Eikrem er full av lovord om straffehelten fra Ullevaal.

– Han er så modig og utrolig voksen for alderen. Det er utrolig at han bare er 19 år, og jeg synes at det minner litt om en viss Rosenborg-trener at han tar den straffa. Jeg skal ikke dra det for langt, men det bare viser hvor modig han er, sier Eikrem til NRK.

– Erling Moe sier Roy Keane og du sier Kjetil Rekdal?

– Ja, sånn jeg kan huske ham, i hvert fall. Men det er en lang vei dit ennå, mener han.

– Hvor god kan han bli tror du?

– Utrolig god. Jeg synes han er veldig veldig veldig god i dag. Han har et driv med ballen og er veldig god med ballen. Han spiller som en 25-åring og det ser ut som han har spilt mange av disse store kampene her.

– Han gjør også «skitjobben»

Molde-trener Erling Moe forteller til NRK at det var planlagt i god tid før kampen at Mannsverk skulle ta straffespark om muligheten dukket opp.

– Det er ikke alle trenere som hadde gitt det ansvaret til en 19-åring i en finale?

– Det kan du si, men det er ikke bestandig alder er det avgjørende. Men han har de rette nervene og roen til å gjøre det.

– Hva er det som gjør ham så talentfull?

– Hele pakka. Han er ikke bare en «feinschmecker», han gjør også «skitjobben» og er god med valg i den rollen. Vi får bygge ham godt fremover, så blir det et bra sluttresultat, sier han.

Hvilket lag var best i finalen? Molde Bodø/Glimt Vis resultat

– Kommer til å bli noe stort

Ola Brynhildsen mener 19-åringen har «store baller» som tok det straffesparket. Lysluggen, som selv ble kåret til finalens beste spiller av en jury på Ullevaal, roser Mannsverk opp i skyene etter kampen.

– Han kommer til å bli en fantastisk spiller. Han har roen og styrer midtbanen i Eliteserien, så han kommer til å bli noe stort, sier Brynhildsen til NRK.

– Hva er det som gjør han så talentfull?

– Det er den sinnssyke roen han har med ball til å være så ung. Han er ikke redd for å ta av press eller be om ballen i trange situasjoner. Han er en viktig spiller for oss, mener han.

Molde reiste hjem fra Oslo søndag kveld og tok del i feiringen med egne supportere i rosebyen.

– Jeg tror alle moldensere fikk et stort, stort minne for livet, sier Sivert Mannsverk.

Det skal han ha en stor del av æren for.