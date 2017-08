VM ble bokstavelig talt en stor nedtur for den belgiske stavspringeren Arnaud Art.

Belgieren har en personlig rekord på 5,71 meter, men røk ut allerede på 5,50 i VM-finalen i London tirsdag. Det skjedde attpåtil på verst tenkelig vis.

I svevet på det tredje forsøket glapp belgieren staven og smalt inn i siden på madrassen. Etterpå hadde han tydelig smerter, blant annet i hendene.

– Det kan være varmt når man glipper staven slik, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

SKUFFET: Belgiske Arnaud Art klarte ikke å gå videre fra 5,50 i stavfinalen. Foto: Matthew Childs / Reuters

Pulver eller klister

– Han holder ikke grepet og da kan det være småfarlig. Dette viser hvor store krefter som er i sving for å få en voksen mann fem og en halv - seks meter opp i lufta, legger han til.

Belgieren kom seg på beina for egen maskin, men gikk rundt og ristet på hendene. OL-vinner fra London i 2012, Renaud Lavillenie, kom raskt bort til sin belgiske konkurrent for å sjekke hvordan det gikk.

– Utøverne bruker litt forskjellige grep for å holde staven ut i fra værfohold og andre ting. Noen bruker pulver for at det skal være tørt, mens andre bruker klister, forklarer Rodal.

Amerikanske Sam Kendricks tok VM-gull i stavsprang med et sprang på 5,95. Polske Piotr Lisek tok sølvet og franske Lavillenie tok bronsen.