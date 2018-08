Gladnyhet for Jakob Ingebrigtsen – får løpe Diamond League-finalen

Jakob Ingebrigtsen har stått på venteliste for å delta i Diamond League-finalen. Torsdag kom gladnyheten om at han har fått plass.

Det ble bekreftet av Ingebrigtsen-guttas agent Daniel Wessfeldt. Han vet foreløpig ikke hvem det er som har trukket seg.

Jakob manglet nok poeng til å være blant de 12 som fikk lov til å løpe 1500 meter under Diamond League-finalen. Skulle han få lov til å delta måtte det altså et forfall til.

Den ferske europamesteren har kun deltatt i ett Diamond League-stevne denne sesongen. Da løp han inn til fjerdeplass og personlig rekord i Monaco 20. juli.

Fjerdeplassen i Monaco holdt til 14. plass på lista totalt. Nå har han altså rykket opp to plasser.

I finalen spiller det ingen rolle hvor mange poeng man har fra før. Førstemann i mål er Diamond League-vinner og får en sum på 50.000 dollar, noe som tilsvarer 417.000 norske kroner.

Slitt med ribbeinsbrist

Filip Ingebrigtsen har slitt en stund med ribbeinsbristen han fikk påvist etter fallet under kvalifiseringen på 1500-meteren under EM i Berlin.

Under NM på Byrkjelo forrige helg fikk 25-åringen positive svar på ribbeinsbristen under 800-meteren. Filip håper nå på en bedre opplevelse enn det han hadde under fjorårets sesongavslutning.