Gjør nytt forsøk på verdensrekorden

Neymar koronasmittet

Tre spillere i Paris Saint-Germain har testet positivt på koronaviruset. Mandag opplyste klubben at de mistenkte at to spillere var smittet av viruset, og onsdag bekreftet de at tre spillere er smittet.



Den anerkjente sportsavisen L'Équipe skriver tirsdag ettermiddag at de tre smittede er Neymar, Angel Di Maria og Leandro Paredes. Dette er ikke bekreftet av klubben, og avisen oppgir ikke noen kilde for informasjonen.