Gjerts oppgjør med «haussing» av norsk friidrett: Reagerer på medienes dekning og krav

Trenerpappaen kaller dette for «fryktelig feil» og «beklagelig» når NRK møter ham samme dag som Jakob og Filip Ingebrigtsen skal ut i forsøksheatet til 1500 meteren i VM i Doha.

– Jeg ser at jeg til enkelte medier ikke har klart å nå frem, fordi man på våre vegne har satt mål som er mye høyere enn de målene vi selv har satt oss. Og de måler oss på de målene de selv har satt på våre vegne. Det synes vi er dårlig gjort. Og det gjelder ikke bare oss, men det gjelder norsk friidrett, sier han.

«Ser fryktelig urettferdig ut»

Gjert Ingebrigtsen møtte NRK på utøverhotellet torsdag formiddag, fordi han har behov for å fortelle hvordan Team Ingebrigtsen har sett på årets VM. Først og fremst har målet vært å løpe så mange løp som overhodet mulig gjennom sesongen, reise rundt på Diamond League-stevner og andre konkurranser.

Han understreker at VM ikke var viktig før i slutten av juli og begynnelsen av august.

Deretter forteller treneren at målsettingen var å få alle brødrene til finale på 5000 meter. Mål nummer to var å kjempe om medaljer, på både 5000 og 1500 meter.

Så gjør han et poeng ut av at det i hans øyne går et tydelig skille på å være medaljehåp og det å ha medaljemulighet.

Filip og Jakob skal i aksjon på kveldens 1500 meter. Skadeplagede Henrik er ikke kvalifisert.

Det er her man må se realismen i ting, ifølge ham. En mulighet har man uansett så lenge man er i en finale, mens sjansen på medalje må man se utifra den totale pakken, som hvem man møter og hvor utøveren står sammenlignet med resten av feltet. Når utgangspunktet i mediene er som det er, synes han norsk friidrett ser «fryktelig urettferdig dårlig ut», noe han mener de ikke er.

Vil ha innsatsen vurdert ut ifra «totalen»

– Så går ikke alt inn, sånn er det jo. Det er ikke sikkert det hadde gjort det om man hadde satset alt på ett kort, eller VM. For vår del så har vi vært gjennom 5000 meter-biten og går mot 1500 meter-biten med den innstillingen. Vi vet det har kostet de 5000 meterne. Men hvor mye det har kostet og hvilke utslag det gir, det vet vi ikke.

– Om vi enten lykkes med satsingen, eller mislykkes, så er det dumt at andre skal gjøre en vurdering av det. Vi må gjøre de vurderingene ut ifra våre målsettinger. Jeg håper uansett, hvordan utfallet blir på 1500 meterne, så blir innsatsen vår vurdert ut ifra totalen. Vi går inn i dette med litt naivitet, men vi er interessert i å lære av de tingene vi gjør enten det går bra eller dårlig.

– Gjenspeiler hans egen skuffelse?

Reidar Sollie, leder for norske sportsjournalisters forbund, sier at Gjert Ingebrigtsens reaksjon er ganske vanlig fra trenere og støtteapparat i mesterskap.

Han understreker så at det ikke er media sin oppgave å bli verken skuffet eller fornøyd, men speile virkeligheten. Det føler han mediene har gjort ganske godt både før og under VM og at store oppslag om medaljer er slik mekanismene i mediene fungerer.

Sollie er imidlertid klar på at han er uenig med pappa Ingebrigtsen i at prestasjonene i VM ser dårligere ut enn de er. Han trekker blant annet frem at Warholm tok det forventede gullet og at noen trodde Jakob Ingebrigtsen skulle ta medalje på 5000 meter.

– Men det var jo et helt «viggo-løp» og han har jo hele tiden sagt at 1500 er hans beste øvelse, og så har Amailie Iuel innfridd, gjort sitt beste løp der nede, og da kan man ikke forlenge mer.

– Hva tenker du om at han sitter med det inntrykket da?

– Nei, det er jo litt overraskende for man skulle jo tro at han var vant til mediene og hvordan mediene fungerer, i og med at han har vært en del av mediebildet nå i mange år. Jeg vet ikke om det gjenspeiler noe av hans egen lille skuffelse over den 5000 meteren. Det er vel den han sikter til. Han trenger hvertfall ikke legge skylden på media, det er det liten grunn til, sier Sollie.

Ingebrigtsen blir intervjuet av pressen i Doha.

– Langt unna det vi har snakket om

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund (NFIF), Erlend Slokvik, vil ikke gå like langt som Gjert Ingebrigtsen, men mener likevel at listen i «noen tilfeller spennes for høyt». Han forteller at NFIF har gått ut med hvem de anser som medaljekandidater i mesterskapet, men at også andre utøvere blir fremhevet på «litt feil grunnlag».

Han bruker Amalie Iuel og 400 meter hekk som et ferskt eksempel. Hun satte norsk rekord i forsøksheatet for to dager siden, men røk ut i semifinalen onsdag. Slokvik mener det var stor forskjell på hva favorittene i hvert heat løp.

– Når Amalie setter norsk rekord, så blir hun i noens øyne en medaljekandidat. Selv om vi ser fra nivå og årsstatistikker at det er å spenne listen for høyt.

– Hvem i media spenner lista for høyt der?

– Jeg har bare sett enkelte artikler, jeg skal ikke si hvem det er, men har sett noen snakker om medalje. Det er langt unna det vi har snakket om.

– Er det oppfatningen blant utøverne også?

– Noen synes nok det, men de skal leve med presset også, men det er forskjell på hvem vi ser som med kandiater og hva jeg ser andre hevder, sier Slokvik.

TOPPIDRETTSSJEF: I Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik.

– Trist på vegne av norsk friidrett

Gjert Ingebrigtsen sier imidlertid klart at han fortsatt har et mål om medalje nå på 1500 meter og avviser at han dermed har vært med på å hausse opp håpet på sine to sønner. Han konkretiserer imidlertid aldri nøyaktig hva slags sak eller mening han har reagert på underveis.

– Har det preget det dere i VM, at det har blitt så mange «misforståelser»?

– Nei, jeg synes bare det er litt trist på vegne av norsk friidrett, fordi at hvis media hausser opp en forventning, så er det den forventningen du blir målt oppimot. Men når media skaper et forventningspress og dømmer utifra sine egne forventninger, som rett og slett er urealistiske, så synes jeg ikke de yter norsk friidrett rettferdighet, sier han, og fortsetter:

– Det kan ikke være sånn at en tredjepart skal sette målene og i tillegg dømme utifra en målsetting som ikke utøverne og systemet har gjort. Det blir fryktelig feil.

– Enormt klikkfokus

– Mener du at folk er mer skuffet enn de bør være etter et godt resultat?

– Nei, jeg tror ikke folk er skuffet i det hele tatt, men det er det enorme klikkfokuset hos enkelte medier, som lager overskrifter som slår ut fryktelig uheldig. Jeg ser overskrifter, ikke spesielt for oss (i Team Ingebrigtsen), som ikke beskriver innhold i noen verdens ting. Man har laget en overskrift for å få klikk, så henger ikke det som står i teksten sammen med noen ting,sier han.

– Dette er ikke for å klage. Men av og til, ikke på våre vegne, men på norsk friidrett sine vegne, så er man litt drøye i målsettingen på vegne av norsk friidrett, og så sier man at dette var totalt mislykket. Ja, utifra hvilke målsettinger da? Jeg må jo ta selvkritikk på våre vegne hvis jeg ikke har nådd frem med våre målsettinger, da må jeg være enda tydeligere på det. Men jeg skjønner ikke hvordan det går an å misforstå, sier Gjert Ingebrigtsen.