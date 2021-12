Gjerts ampre beskjed til Jakob under OL-oppkøyringa: – Du lever i di eiga jævla koko-verd

– Det er på ein måte den avtalen eg har med utøvarane, at «jobben min er å få dykk til start så gode som de kan bli». Og så får vi ein situasjon der det oppstår det eine og det oppstår det andre, og så endar du opp med å ha færre menneske til start enn det du hadde målsett deg.

Gjert Ingebrigtsen sit i eit lite møterom på eit hotell i Dublin. Nokre minutt før han sat sonen Jakob på den same stolen i det same rommet og snakka om den formidable bragda si i sommar, OL-gullet på 1500-meteren i Tokyo.

Sjå vekas episode av Team Ingebrigtsen på NRK TV her og no eller på NRK1 kl. 20.55 laurdag.

Spørsmålet Gjert har fått, gir han eit høve til å fortelje kor fornøgd han er med at treningsgruppa hans fekk ein olympisk meister.

SJØLVKRITISK: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Men det er ikkje det han vel å snakke om.

– Totalt sett for min del, så var eg ikkje fornøgd med det eg leverer som trenar inn mot OL. Det er eg ikkje fornøgd med. Når eg berre får nokre av utøvarane mine til start, då er eg ikkje heilt fornøgd, fastslår han.

Berre éin av fem i OL-form

Når Gjert Ingebrigtsen snakkar om utøvarane sine, dreier det seg om Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Per Svela.

Svela var aldri veldig nær å kvalifisere seg til OL. Resten kvalifiserte seg.

Henrik Ingebrigtsen var på veg mot gammal toppform, før han vart sett ut av skade – igjen. I juni vart han operert for ei avriven hamstring, og dermed vart det ingen OL-tur.

Narve Gilje Nordås kvalifiserte seg for OL, men i Tokyo rauk han ut i forsøket på 5000-meteren. Etterpå avslørte han i NRK-podkasten «I det lange løp» at mykje gjekk gale i den siste fasen av oppkøyringa og at han heller ikkje klarte å ta ut sitt beste i løpet.

Filip Ingebrigtsen sleit helsemessig gjennom heile oppkøyringa. Då han var på gang, vart problema forverra av koronavaksinen. Eit siste forsøk på å toppe OL-forma ved å ta risiko i treningsopplegget, fungerte heller ikkje. VM-bronsevinnaren frå 2017 rauk i forsøket.

VANSKELEG ÅR: Gjert Ingebrigtsen lykkast ikkje med å få Filip Ingebrigtsen i form til OL. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Heftige diskusjonar

– Det er plutseleg ganske så ekte og realistisk å leggje opp når ingenting fungerer. For eg er ikkje interessert i å halde på med det her berre for moro, i alle fall viss det ikkje er kjekt, seier Filip Ingebrigtsen i episoden denne veka av Team Ingebrigtsen.

Der kjem det tydeleg fram at dei ulike utfordringane internt i gruppa periodevis skapte høg temperatur i OL-oppkøyringa. Mellom anna då Henrik og Jakob, på det som skulle vere ein roleg langtur under ei samling i Spania, sprang frå Filip.

Det får trenarpappa Gjert til å tenne. Det endar med ein oppheta diskusjon om kva kilometertida eigentleg skal vere på langtur, kva ho faktisk vart – og korleis dette har utvikla seg over år.

– 3.50 til 3.55 har eg sprunge sidan eg var åtte år gammal, seier Jakob.

– Ja, men når snittet er under 3.50, så gjer du jo ikkje det du seier. Du lyg jo, svarer Gjert.

– Det er jo det same som eg alltid gjer, parerer Jakob.

– Du står og bløffar, du står og lyg, gjentek Gjert.

Filip hevdar deretter at dåJakob var yngre sprang han langturar på 4.30-4.40 per kilometer.

– Eg har ikkje sprunge seinare enn fire blank sidan eg var 14, svarer Jakob.

– Du snakkar jo berre tull, Jakob. Du lever i di eiga jævla koko-verd. Ein dag må vi setje oss ned og gå gjennom kva du faktisk har gjort, så vi øydelegg fantasiane dine. Det er jo berre tull og tøys, gjentek Gjert.

Sjå diskusjonen i videovindauget øvst i saka!

Beskjeden frå Henrik: – Du er eit forstyrrande element

I ein annam sekvens i episoden har Gjert bestemt at Jakob og Henrik skal endre litt på treningsplanane sine ein dag i høgda i Sierra Nevada, for å kunne trene saman.

STORE KONTRASTAR: Henrik Ingebrigtsen fann fram gulljakka då veslebror Jakob kom heim med gullmedaljen, men kom sjølv aldri til start i Tokyo. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Det skjer seg og endar med ein knallhard verbal duell mellom Henrik og Gjert.

– Det er berre piss, seier Henrik.

– Kva er det som er feil, undrar Gjert.

– Anten skulle vi gjere det som vi hadde bestemt oss for, eller så skulle vi endre. No blir det berre tull. No skal vi verken endre eller gjere det sånn som vi skulle, seier Henrik.

Det eskalerer i ein ordkrig om kven som eigentleg bestemmer kva.

– Det er eg som styrer at kvaliteten på treninga mi blir sånn som kvaliteten skal. Det er eg som styrer at eg klarer å gjennomføre på best mogleg måte. Og alle forstyrrande element ..., seier Henrik utan å få fullført før Gjert bryt inn:

– Det er ingen forstyrrande element her!

– Du er eit forstyrrande element, repliserer Henrik hissig.

– Nei, nei, nei. Det er eg som har sett opp treninga di, så det er eg som bestemmer kva du skal gjere, svarer Gjert.

– Set opp, då. Og hald kjeft, seier Henrik.

Gjert held ikkje kjeft. I staden smell følgjande beskjed:

– Gå på rommet ditt og ver der!

Svaret frå Henrik lèt ikkje vente på seg:

– Du kan gå på rommet ditt og la meg få gjere jobben min!

Sjå diskusjonen her:

– Du kan gå på rommet ditt og la meg få gjøre jobben min Du trenger javascript for å se video.

– Ikkje behageleg

– Det er ikkje behageleg for nokon, det er ikkje noko vi ønskjer å gjere, og det er heller ikkje noko vi provoserer fram medvite. Men av og til oppstår det slike situasjonar, og det er no sånn det er, seier Gjert i Dublin, der Jakob og Filip neste dag skal springe EM i terrengløp.

– Korleis har du det når Henrik har bede deg om å gå på rommet ditt og du har bede han om å gå på rommet sitt. Er det gløymt eit sekund etterpå, eller går du og grublar litt på det?

– Nei, det er ting vi ikkje ber med oss i noko form. Det kan vi ikkje gjere. Vi må vere gode til å skilje rollene våre, elles hadde dette aldri fungert. Vi må vere litt profesjonelt schizofrene om vi skal få dette til. Og det må vi ha respekt for overfor kvarandre, at vi ikkje dreg med oss konfliktar i ulike variantar over i andre roller. Då kunne ikkje dette samarbeidet ha fungert, seier trenarfaren.

– Trur du at folk som ser Team Ingebrigtsen synest at det er vanskeleg å forstå?

– Det trur eg dei synest er veldig vanskeleg å forstå, at det faktisk er mogleg, erkjenner han.

Jakob: – Like heftig som kvar gong

Gjert Ingebrigtsen ser på diskusjonane som heilt naturleg i ein prestasjonskultur.

– Ein må tore å vere usamde. Og det oppstår frå tid til anna at det er usemje i forhold til ulike ting, og som eg seier, det er ein viktig faktor for oss at vi tør å ta dei diskusjonane når dei oppstår, seier han.

Jakob Ingebrigtsen opplevde ikkje at temperaturen i Tokyo-oppkøyringa var høgare enn det som er normalt.

– Eg vil seie at det har vore like heftig som kvar gong. Alle blir litt spent, og alle er litt usikre og har kanskje litt ting ein vil diskutere for å få ting til å bli best mogleg. Slik har vi alltid hatt det.

– Er det ekstra vanskeleg når det er fleire personar, ulike distansar og ulik helsetilstand, å få dette til å gå opp?

– Ja, det trur eg. Men så er vi såpass narsissistiske og egoistiske at det fiksar vi, fastslår han.

MEISTEREN: Medan Gjert Ingebrigtsen har ein jobb å gjere med resten av elevane sine, ser Jakob Ingebrigtsen sin framgang ut til å halde fram. Sist helg innleidde han ny sesong med EM-gull i terrengløp. Foto: Niall Carson/Pa / NTB

Framleis utfordringar

Jakob Ingebrigtsen fiksa det definitivt. Han vart olympisk meister.

Dagen etter intervjua i Dublin innleier han òg den nye sesongen med å bli europameister i terrengløp, den første terrengtittelen hans på seniornivå etter fire strake juniortitlar.

Filip Ingebrigtsen bryt løpet.

Gjert Ingebrigtsen har med andre ord framleis utfordringar å løyse. I midten av juli kjem ei ny oppteljing. Då er det friidretts-VM i Eugene.